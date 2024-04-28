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Abdullah Gül uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini bozdu

Abdullah Gül uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini bozdu
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun zaman sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, X hesabından 2010 yılında Columbia Üniversitesi'nde yaptığı konuşmadan bir video paylaştı.

Abdullah Gül paylaşımında "Amerikan üniversitelerinde İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırıma büyük bir isyan var. Columbia Üniversitesi bu isyanın merkezi. 2010 yılında Columbia’da yaptığım konuşmada Filistin konusunda şunları söylemiştim" ifadelerini kullandı. Gül'ün 14 yıl önceki konuşmasında "İsrail ile Filistinliler aynı milletin parçaları değil. İsrail'in işgal ettiği topraklar. Gazze İsrail'e ait değil. Filistin toprakları İsrail'e ait değil. " ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler abdullah gül gazze eski cumhurbaşkanı
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