Abdullah Gül uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini bozdu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun zaman sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, X hesabından 2010 yılında Columbia Üniversitesi'nde yaptığı konuşmadan bir video paylaştı.
Abdullah Gül paylaşımında "Amerikan üniversitelerinde İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırıma büyük bir isyan var. Columbia Üniversitesi bu isyanın merkezi. 2010 yılında Columbia’da yaptığım konuşmada Filistin konusunda şunları söylemiştim" ifadelerini kullandı. Gül'ün 14 yıl önceki konuşmasında "İsrail ile Filistinliler aynı milletin parçaları değil. İsrail'in işgal ettiği topraklar. Gazze İsrail'e ait değil. Filistin toprakları İsrail'e ait değil. " ifadelerini kullanmıştı.
Amerikan üniversitelerinde İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırıma büyük bir isyan var. Columbia Üniversitesi bu isyanın merkezi. 2010 yılında Columbia’da yaptığım konuşmada Filistin konusunda şunları söylemiştim: pic.twitter.com/mCY0aBqQW1— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) April 28, 2024
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol