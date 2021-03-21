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Abdullah Gül’den Bahçeli'ye ''videolu'' yanıt

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına sert tepki gösteren MHP lideri Bahçeli'ye videolu yanıt geldi.

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili “Bu hareketlerin hem Türkiye’ye hem de hükümete çok anlamsız bir yük getireceği nasıl görülmüyor?” ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gül’ün açıklamasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’den sert bir açıklama gelmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, “Gergeroğlu'nun milletvekilliği düşünce ‘Gül'en yüzü asılan, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsızlık duyan 11.Cumhurbaşkanı'na diyeceğim de şudur: Artık Güroymak'a Norşin diyen yoktur, o günler geçmiştir. Gül diye dikeni yutturanlar kalmamıştır. 11.Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır” demişti.

 

Etiketler abdullah gül devlet bahçeli video
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