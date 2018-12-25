Ahmet Akın: ''Elektrik ve doğalgazda %10 indirim yetersiz''

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın asgari ücretin 2019 yılı için 2 bin 20 lira olarak belirlenmesini yetersiz bulduklarını söyledi. Asgari ücretin en 2 bin 200 lira olması gerektiğini vurgulayan Ahmet Akın, “Yüzde 26 artış yapılmış olması vicdanımızı sızlatıyor. 2018 yılında sadece elektrik yüzde 56,8 oranında doğalgaz yüzde 32,1 oranında arttı. Elinizi vicdanınıza koyun. Asgari ücret sefalet ücreti olmamalı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapacakları açıklamasını değerlendiren Ahmet Akın, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı elektrikte ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapacaklarını açıkladı. Ancak bu indirim yetersizdir. Konutlarda sadece elektriğe yüzde 56,8 zam gelmişken yüzde 10 indirim çok küçük bir rakam. Aynı durum doğalgaz fiyatları için de geçerli. Asgari ücretliyi, memuru, emekliyi, esnafı, çiftçiyi ve sanayiciyi rahatlatacak çok daha ciddi tedbirler alınmalı.”