Ahmet Türk'ten ''Hayır'' açıklaması

Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, referandum sürecinde sadece "Evet seçeneği olsaydı, daha iyi olurdu" dedi. Türk bunun nedenini ise, "Çünkü, bu kadar kaos yaratılmazdı ve tutuklamalar olmazdı. İnsanlar öyle bir noktaya getirilmiş ki, 'Hayır' diyecekler. Ona inanıyorlar, ama ‘ben hayır oyu kullanacağım’ demekten çekiniyorlar" dedi.

Amerika'nın Sesi Radyosu'na konuşan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara, "Devletten yana mı olacaksınız terörden yana mı, yani 'Hayır' diyenler terörist, 'Evet' diyenler devletten yana gibi bir şey bir şey" dediğini belirtti. Türk, "Bu bir parti meselesi değil vicdan meselesidir. MHP'ye içinden yüzde 70’lere varan bir hayır sesi yükseliyor. Bunların siyasetleri ile bizim siyasetimiz birbirinin tam tersi. Ama bir vicdan muhasebesi var ve Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için insanlar kendi iradesiyle düşüncesini ortaya koyuyor ve bu konuda 'Hayır' sesi yükseliyor" dedi.

Ahmet Türk, "Evet" kampanyasına harcanan paraları da eleştirerek, "İstanbul'da harcanan parayla bir bölgenin kalkınmasını sağlardınız. Burada harcanan para nereden geliyor? İşte bütçeden gelen, devletten para gelen paralar, bu ki inanın bugün referandumda iktidar partisinin harcadığı para belediyelerin harcadığı parayla bir GAP yaratırdınız, koskoca Mezopotamya ovasını sulardınız, sorunları çözerdiniz. Yazık değil mi? Şimdi ben olsam burada yaşasam bu kadar harcama masraftan sonra 'Evet' yanlıştır derim. Ve inanıyorum ki insanlar öyle bakacaklar o reklamları kendilerine dönecek" diye konuştu.

Anayasada 18 maddelik değişiklik öngören tasarının başkanlık sistemi olmadığını da savunan Türk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başkanlık sistemlerinde denetim mekanizmaları asla ortadan kalkmaz. Kurumların birliği olmaz. Ayrı ayrı yapısı olur, muhafaza edilir. İşte Amerika'da Trump karar alıyor, federal mahkeme yok diyor Türkiye’de böyle bir şey olabilir mi? Burada yargıçlar bir konuda birilerini tahliye ediyor, ikinci gün yargıçlar görevden alınıyor. Şimdi siz buna bir başkanlık sistemi, kurumların özgür bağımsız olduğunu söyleyebilir misiniz? Ortadoğu’da yaşanan deneyimler, tek kişinin iktidarının felaketlere yol açtığını gösteriyor. Libya’dan tutun, Mısır’a, Suriye’den Irak'a kadar otoriter rejimlerin halklara ne felaketler getirdiğini görüyoruz. Otoriter rejimler bir kesimi elinden tutmak için başka kesimi düşman ilan ederek ayakta kalıyor, kalmaya çalışıyor Bu da çok tehlikeli bir durumdur. Bunu görmemiz lazım."

"CUMHURBAŞKANINI SEVENLER, 'HAYIR' DİYEREK ONU KORUMALIDIR"

Ahmet Türk, referandum sonucunun "Evet" ile sonuçlanmayacağını ve bir "Hayır" sesinin yükseleceğine inandığını da iddia etti. Türk, "Düşüncelerin bugün 'Hayır' cephesinde olduğuna inanıyorum ve bu 'Hayır’ın Türkiye’nin geleceği için hayırlı olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sevenler bile hayır demeli. Onu korumalı. Çünkü, bu kadar yetkiyi verdiğiniz zaman ne kadar iyi insan olursanız olun o yetkiler insanları sarhoş eder. O yetkileri kullanma ihtiyacını duyar. O yetkileri kullanmam dese de onu kullanma ihtiyacı duyacak. O kullanmazsa çevresi diyecek 'hakkın var niye kullanmıyorsun' diye. Bunu görmemiz lazım" diye konuştu.