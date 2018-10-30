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  4. 30 Ekim 2018 20:32

AK Parti 2 askerimizin donarak ölmesi için önergeyi reddetti

Tunceli'de donarak şehit düşen 2 askerimiz için İYİ Parti'nin TBMM'ye verdiği önerge AK Partili milletvekillerinin ret oylarıyla reddedildi.

AK Parti 2 askerimizin donarak ölmesi için önergeyi reddetti
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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Tunceli 'de 26 Ekim'de donarak şehit olan 2 askere ilişkin bir araştırma önergesi verdi. 

Önerge, AK Parti’nin ret oylarıyla Meclis’ten geçemedi. Kararı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Twitter üzerinden duyurdu.

Özkan, " AKP 'ARAŞTIRILMASIN' DEDİ! Tunceli 'de donarak şehit düşen askerlerimizle ilgili verilen önerge AKP'nin oyuyla reddedildi. Unutma bunları Türkiye!" ifadelerini kullandı.

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