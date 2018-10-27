2 evladımızın donarak şehit düştüğü Tunceli'den şoke eden görüntüler

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli-Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde bugün saat 18.30 sıralarında hava şartlarının yağışlı ve soğuk olması sebebiyle 2 asker donarak şehit oldu.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde iki askerin donarak şehit olması soru işaretleri doğurdu. Askerlerin soğuk ve zorlu şartlara dayanıklı olup olmadığı sıkı denetimden geçirildiği söylenen kamuflajlarına rağmen nasıl şehit olduğu tartışma konusu oldu.

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında, operasyonda olan jandarma özel harekat timlerinin bulunduğu alanda etkili olan soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan uzman çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel'in (23) cenazaleri, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketleri Mersin'e gönderildi.

YENİ KAMUFLAJLAR KULLANILMAYA BAŞLANDI Temmuz ayından itibaren nano teknolojiyle üretilen, uydudan bakıldığında askerlerin görünmesini engelleyen, ultraviyole ışınlarından koruyan ve yıkandığında normallere oranla 8 kat hızlı kuruyan kumaşla hazırlanan kamuflajlar kullanılmaya başlanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı, operasyon dönüşü askerlerin dinlenmeye çekildiğini ve bu sırada kar yağışının başladığını bildirdi. Bakanlık, Jandarma Özel Harekat timindeki askerlerimizden ikisinin donarak şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde, 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren başlanılan "Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Yılmaz Operasyonu" kapsamında 2 JÖH Timi, 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 18.30 sıralarında, Tunceli 2'nci JÖH, Tb.K.lığı unsurlarınca icra edilen K/G faaliyeti esnasında, hava şartlarının yağışlı ve soğuk olması nedeniyle 2 personel donarak (hipotermi) şehit olmuştur. Şehit personelin tahliye işlemleri planlanmaktadır.”

3 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Tunceli’nin Nazimiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında, operasyonda olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin bulunduğu alanda dün geceden beri etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve tipi nedeniyle 3 asker de ağır donma tehlikesi geçirdi. Bölgeye sevk edilen helikopterle alınan 3 asker, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JÖH timlerinin bir süredir Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı operasyon kapsamında Sarıyayla köyü kırsalına operasyon düzenledi. Tunceli bölgesinde son iki gündür kötü hava koşullarının etkili olması nedeniyle yüksek kesimlerde aşırı kar yağışının olmasından sonra hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar indi. Dün gece saatlerinden itibaren operasyon bölgesinde aşırı tipi ve sisin de etkili olmasıyla birlikte operasyon bölgesinde bulunan askerlerin aşırı donma tehlikesi yaşamaları üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Operasyonun sürdürüldüğü bölgeye sevk edilen helikopterle, donma tehlikesi geçiren 3 asker Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

SOSYAL MEDYADA MESAJ YAĞMURU

Şehit askerlerin ardından sosyal medyada binlerce tepki mesajı atıldı. Ülkenin değişik yerlerinde çok daha ağır hava şartlarında askerlik yaptıklarını anlatan birçok kişi Ekim ayında yaşanan donma olayını eleştirdi. Askerlerin kıyafeti ve tedbirsiz arazide olmaları nedeniyle sorumlular eleştirilirken, ihmal iddiaları öne çıktı.