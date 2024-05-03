Hafta sonu için sağanak ve dolu yağışı alarmı

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Yaklaşık 1 haftadır hayatı alt üst eden yağışlar ise batıdan doğuya kayıyor. Ancak Meteoroloji özellikle 15 ilimizi sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâra karşı uyardı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Marmara Denizi üzerinden İstanbul'a doğru yağış kütlesi yaklaşıyor. Akşam saatlerinde kentte kuvvetli yağış ve trafik yoğunluğuna karşı uyarıda bulunuldu.

Öte yandan, 31 il için sarı alarm verildi. Yurttaş, , ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışlar öngörülüyor.

Hafta sonu tüm yurtta sağanak bekleniyor

Müdürlüğü’nde hava tahmin uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



Hafta sonu yağışların ülke genelinde görüleceğini belirten hava tahmin uzmanı Yavuz, “Hafta sonu cumartesi günü tüm yurtta, pazar günü ise güney ege kıyıları haricinde ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini beklemekteyiz” ifadesini kullandı.



Cumartesi günü Marmara’nın batısında Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini anlatan Yavuz, Doğu Akdeniz’in genelinde de gök gürültülü sağanak yağışların olacağını aktardı.

Doğu Anadolu ve Karadeniz

İç Anadolu Bölgesi’nde ise Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların görüleceğini ifade eden Yavuz, “Orta ve Doğu Karadeniz'de de özellikle iç kesimlerinde lokal kuvvetli yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'nun hemen hemen genelinde, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Ülke genelinde sıcaklıklar oldukça düşecek"

Sıcaklıkların cumartesi günü ülke genelinde düşeceğini vurgulayan Yavuz, “Pazar günü ise kuvvetli poyrazla birlikte batı bölgelerimiz sıcaklıklarının bir miktar daha düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıklar oldukça düşecek. Bunun yanında pazar günü yağışlar da yine Doğu bölgelerimizde kuvvetli” ifadelerini kullandı.

İstanbul

İstanbul’un hava durumuna ilişkin ise yağışların görüleceğini açıklayan Hava Tahmin Uzmanı Yavuz, “Sıcaklıklar 17-18 dereceler civarında. Çarşamba gününe kadar 17-18 dereceler civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 12-13 dereceler civarında. Dikkat ederseniz geceyle gündüz arasında fazla bir fark yok” kaydetti.

Ankara

Ankara’da da sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Yavuz, “Sıcaklıklar 17-18 derecelere düşüyor. Gece sıcaklıklarındaki düşüş biraz daha hızla Başkent Ankara'da. Pazar’ı pazartesiye bağlayan gece 2 dereceye kadar düşmesini beklemekteyiz" dedi.

3 - 9 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları



3 - 9 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları





3 Mayıs Cuma hava durumu tahmin haritası



3 Mayıs Cuma hava durumu tahmin haritası

4 Mayıs Cumartesi hava durumu tahmin haritası



4 Mayıs Cumartesi hava durumu tahmin haritası

5 Mayıs Pazar hava durumu tahmin haritası



5 Mayıs Pazar hava durumu tahmin haritası





6 Mayıs Pazartesi hava durumu tahmin haritası



6 Mayıs Pazartesi hava durumu tahmin haritası





7 Mayıs Salı hava durumu tahmin haritası