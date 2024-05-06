AK Parti ile MHP arasında Osman Kavala ve Abdulkadir Selvi çıkmazı

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala ile ilgili yazıları sonrası MHP'nin 2 numaralı ismi Feti Yıldız isim vermeden Abdulkadir Selvi'yi hedef gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinde gündeme gelen Gezi Davası tutukluları ve Osman Kavala'nın durumuyla ilgili tartışmalara MHP tekrar dahil oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Bir davada sanıkların, katılanların veya mağdurların leh veya aleyhine yargı görevi yapanlara emir vermek veya baskı yapmak veya nüfuz icra etmek, yargı görevleri yapanları ne suretle olursa olsun etkilemeye teşebbüs etmek suçtur" dedi.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftaki görüşmesi öncesinde iş insanı Osman Kavala'nın tutukluğu ile ilgili yazılar kaleme almıştı.

Gezi Davası ve Kavala'nın AİHM kararlarına rağmen tutuklu kalması nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin tehlikeye girdiğine dikkat çeken Selvi, yeniden yargılama olasılığına dikkat çekmişti.

Selvi, Gezi Davası'ndan ceza verilen isimlerin "ortadan kaldırmaya çalışmakla" suçlandığı hükümetin yeni sisteme geçişle zaten kalktığını, bu nedenle "ortada mağduru olmayan bir suçun kaldığını" savunarak yeniden yargılama çağrısı yapmıştı:

"Suçsuzluk ve masumiyet karinesi gereğince ceza davasında sanığın cezalandırılması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphe oluştuysa mutlaka sanık lehine değerlendirilmelidir. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olan iddialar sanık lehine yorumlanarak mahkûmiyet kararı yeniden değerlendirilmelidir."

AK Parti'ye en yakın gazetecilerden biri olan Selvi'nin bu çağrıları MHP'nin tepkisini çekmişti.

Selvi, bugünkü yazısında da tepkilere yanıt vererek Alpaslan Türkeş'in oğlu ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in, Osman Kavala hakkındaki benzer açıklamalarını hatırlatarak, MHP'lilere "Siz daha çok mu milliyetçisiniz?" diye sormuştu.