AK Parti İstanbul'da 25 başkan veda ediyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından görev değişimi kararı çıktı. Ak Parti İstanbul’da 25 ilçe başkanın yeniden aday gösterilmeyeceği öğrenilirken, 14 ilçe başkanının görevine devam edeceği belirtildi.



AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının ardından mevcut görevde bulunan 25 ilçenin başkanının ilçe kongrelerinde yeniden aday gösterilmeyeceği, 14 ilçe başkanı ise görevine devam edeceği öğrenildi.



Buna göre Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Beyoğlu, Çekmeköy, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Şile, Şişli ve Ümraniye ilçe başkanlarının görevlerinde devam edeceği belirtildi.



Görev değişikliğine uğrayan ilçe başkanları ise şu şekilde,

Adalar İlçe Başkanı İsmail Hakkı Durmuş, Ataşehir İlçe Başkanı Naim Yağcı, Avcılar İlçe Başkanı Ali Burak Tepe, Bahçelievler İlçe Başkanı Zülküf Türkoğlu, Bakırköy İlçe Başkanı Aysun Çelikler, Başakşehir İlçe Başkanı Ayhan Özgürel, Bayrampaşa İlçe Başkanı Kemal Oğuz Kıdıl, Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, Beylikdüzü İlçe Başkanı İsmail Damat, Büyükçekmece İlçe Başkanı İlker Gürbüz, Çatalca İlçe Başkanı Selim Güçbilmez, Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Esenyurt İlçe Başkanı Şenay Değer, Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Fatih İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Görk, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Şahin Pirdal, Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin, Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, Kartal İlçe Başkanı Muhammed Mehdi Akman, Maltepe İlçe Başkanı Ümit Çoban, Silivri İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, Sultangazi İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan, Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır, Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver