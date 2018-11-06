Enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?
Enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?
7'den 77'ye hepimizi ilgilendiriyor: En son ne zaman SMS attınız ?
7'den 77'ye hepimizi ilgilendiriyor: En son ne zaman SMS attınız ?
Tüm çalışanlara müjde ! Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor
Tüm çalışanlara müjde ! Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor
Dolar sert düştü ! İşte günün ilk rakamları
Dolar sert düştü ! İşte günün ilk rakamları
Kriz yok ama... Sağlıkta ''sıkışıklık'' büyüyor ! 10 aydır ödeme yok
Kriz yok ama... Sağlıkta ''sıkışıklık'' büyüyor ! 10 aydır ödeme yok
Pasaportlarda büyük hata ! Tüm pasaportlarda yanlış fotoğraf var
Pasaportlarda büyük hata ! Tüm pasaportlarda yanlış fotoğraf var
Meteoroloji'den uyarı geldi ! İşte 5 günlük hava tahmini
Meteoroloji'den uyarı geldi ! İşte 5 günlük hava tahmini
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 06 Kasım 2018 09:05

AK Parti ve CHP'de İzmir için sürpriz isimler

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti ve CHP kulislerinde İzmir için konuşulan isimler netlik kazanmaya başladı.

AK Parti ve CHP'de İzmir için sürpriz isimler
A+ A-

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Sipahi, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin son kulis bilgilerini bugün köşesinden paylaştı.

Deniz Sipahi, "Özhaseki'nin İzmir yorumu üzerine" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti'de İzmir Büyükşehir Belediyesi için öne Hamza Dağ ve Atilla Kaya isimlerinin öne çıktığını söylerken, CHP'de ise pek çok aday adayının olduğunu yazdı.

CHP'NİN ADAYI KİM OLACAK?

"Listeyi güncelledim. CHP'de şu isimler kulislerde konuşuluyor. Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan, Tuncay Özkan, Kamil Okyay Sındır, Hüseyin Mutlu Akpınar, Mehmet Ali Susam, Hasan Karabağ, Mehmet Ali Çalkaya. Şimdi bir isim daha ekliyorum. Alaattin Yüksel. Yüksel'in il başkanlığı, milletvekilliği yaptığını, CHP Genel Başkan Yardımcılığı tecrübesi olduğunu, teşkilatları iyi tanıdığını ve toparlayıcı bir isim olduğunu söylüyorlar" diyen Sipahi, şöyle devam etti:

AK Parti'ye gelince… Daha önce yazdığım isimler şöyleydi. Mahmut Özgener, Nükhet Hotar, Necdet Budak, Selim Gökdemir, Süleyman Soylu ve Aydın Şengül… Özgener'in ismi uzun bir süredir listenin en başında gözüküyor. Ancak kendisinin daha yeni İzmir Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilmiş olması ve göreve gelirken iddialı projelerle gelmesi ve bunları yarım bırakmak istemediği konuşuluyor.

AK PARTİ'DE İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

Son günlerde konuşulan iki önemli isim de Hamza Dağ ve Atilla Kaya… Her iki ismin de milletvekilliği dönemlerinde gösterdikleri performans ve teşkilatlar üzerinde hakimiyetleri Dağ ve Atilla isimlerini öne çıkarıyor.

Deniz Sipahi'nin yazısının tamamı için...

ak parti , izmir adayı kim olacak , chp , izmir , büyükşehir belediye başkanı , aday
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM