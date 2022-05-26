AK Parti ve MHP'nin erken seçim istememe nedeni işte bu ankette gizli

Muhalefetin başlattığı ancak AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın net bir şekilde reddettiği erken seçim tartışmalarında dikkat çeken anket sonucu. "Meğer iktidar bu yüzden erken seçim istemiyormuş" dedirten anket açıklandı.

Ankara kulisleri "erken seçim" söylentileriyle kaynarken, halkta da karşılığı oluyor. Erken seçim tartışmaları zaman zaman alevlenip sönerken, iktidar partisi seçimin zamanında olacağını söylüyor.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü köşesinde erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. "Ankara’nın ‘kulağı delik’ siyasetçilerine “Sizce erken seçim olacak mı?” diye sordum." diyen Yarkadaş "Deneyimli siyasetçiler, “Erken seçimin kaderi en başta ekonomiye bağlı. Ekonomideki gidişat iktidarı yoruyor. Eğer durum düzelmezse, iktidar daha fazla yıpranmadan bir seçim kararı alabilir’’ tespitini yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bazı siyasetçilerin erken seçimin kaderinin MHP'ye bağlı olduğunu söylediğini aktaran Yarkadaş, " Bana da hayli mantıklı gelen bu yoruma göre, erken seçim olup olmayacağı MHP’nin kamuoyu araştırmaları / anketlerdeki durumuna göre netleşir…" dedi.

"Erken seçim olup olmayacağı tamamen MHP'ye bağlı" diyen Yarkadaş, "MHP eğer yaz aylarının sonunda yapılacak olan kamuoyu araştırmaları ya da bilinen adıyla anketlerde yüzde 7’nin altında görünürse, işte o zaman erken seçim kararı alınır. Seçim kararı alındığında; MHP ‘eski sistem’ geçerli olacağı için Cumhur İttifakı’nın bileşeni olarak ‘havuzdaki oylar’dan faydalanır. Eski sistemdeki yüzde 10 barajını aşamasa bile vekil çıkarır. MHP böylece parlamentoda yeniden temsil edilir. Yok eğer, MHP yapılan araştırmalarda yüzde 7’nin üzerinde görünüyorsa, seçimler tarihinde yapılır. Ancak bunun olabilmesi biraz da ekonomideki gidişata bağlı… Zira; ekonomi AKP’nin yumuşak karnı haline geldi. İktidar, kriz daha da derinleşmeden ve daha fazla erimeden erken seçime giderek eldekini korumayı da düşünebilir." ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş'ın Korkusuz gazetesindeki yazısının tamamı için...