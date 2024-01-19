AK Parti'de 8 belediye başkanı çizik yedi

AK Parti'nin 48 ilde daha belediye başkan adayları açıklandı. 8 kentte mevcut belediye başkanı yeniden aday gösterilmedi.

31 Mart yerel seçimleri için daha önce 26 ildeki adayını açıklayan AK Parti'nin, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 şehirde daha belediye başkan adayı belli oldu. Gaziantep, Kayseri, Konya, Aksaray, Bayburt, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta mevcut belediye başkanlarıyla devam etme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 kentin belediye başkanına ise yeni dönemde şansı tanımadı.

8 İSİM YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili 8 belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı. Erdoğan; Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Kilis kentleri için yeni isimler belirledi.

KAHRAMANMARAŞ

Eski: Hayrettin Güngör

Yeni: Fırat Görgel (AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı)

MALATYA

Eski: Selahattin Gürkan

Yeni: Sami Er (İstanbul / Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)

SAKARYA

Eski: Ekrem Yüce

Yeni: Yusuf Alemdar (Serdivan Belediyesi Başkanı)

TRABZON

Eski: Murat Zorluoğlu

Yeni: Ahmet Metin Genç (Ortahisar Belediye Başkanı)

ADIYAMAN

Eski: Süleyman Kılınç

Yeni: Ziya Polat (Kars Valisi)

AFYONKARAHİSAR

Eski: Mehmet Zeybek

Yeni: Hüseyin Ceylan Uluçay (AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı)

AĞRI

Eski: Metin Karadoğan (Savcı Sayan'ın yerine gelmişti)

Yeni: Mehmet Salih Aydın (Ağrı Baro Başkanı)

KİLİS

Eski: Mehmet Abdi Bulut

Yeni: Reşit Polat (Eski AK Parti milletvekili)