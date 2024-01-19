AK Parti'de 8 belediye başkanı çizik yedi
AK Parti'nin 48 ilde daha belediye başkan adayları açıklandı. 8 kentte mevcut belediye başkanı yeniden aday gösterilmedi.
31 Mart yerel seçimleri için daha önce 26 ildeki adayını açıklayan AK Parti'nin, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 şehirde daha belediye başkan adayı belli oldu. Gaziantep, Kayseri, Konya, Aksaray, Bayburt, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta mevcut belediye başkanlarıyla devam etme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 kentin belediye başkanına ise yeni dönemde şansı tanımadı.
8 İSİM YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili 8 belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı. Erdoğan; Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Kilis kentleri için yeni isimler belirledi.
KAHRAMANMARAŞ
Eski: Hayrettin Güngör
Yeni: Fırat Görgel (AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı)
MALATYA
Eski: Selahattin Gürkan
Yeni: Sami Er (İstanbul / Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)
SAKARYA
Eski: Ekrem Yüce
Yeni: Yusuf Alemdar (Serdivan Belediyesi Başkanı)
TRABZON
Eski: Murat Zorluoğlu
Yeni: Ahmet Metin Genç (Ortahisar Belediye Başkanı)
ADIYAMAN
Eski: Süleyman Kılınç
Yeni: Ziya Polat (Kars Valisi)
AFYONKARAHİSAR
Eski: Mehmet Zeybek
Yeni: Hüseyin Ceylan Uluçay (AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı)
AĞRI
Eski: Metin Karadoğan (Savcı Sayan'ın yerine gelmişti)
Yeni: Mehmet Salih Aydın (Ağrı Baro Başkanı)
KİLİS
Eski: Mehmet Abdi Bulut
Yeni: Reşit Polat (Eski AK Parti milletvekili)
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