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  4. 19 Eylül 2019 20:49

AK Parti'de bir istifa daha ! Davutoğlu ile devam edecekler

AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal meydadan Ahmet Davutoğlu'nu etiketleyerek duyurdu.

AK Parti'de bir istifa daha ! Davutoğlu ile devam edecekler
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AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik görevinden ve partisinden istifa etti.

Ahmet Çelik, kendisi ile birlikte gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları mahalle başkanlarının da istida ettiğini duyurdu. 

Ahmet Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle oldu:

Gördüğümüz lüzum üzerine aktif görevde bulunduğum ak parti sultanbeyli gençlik kolları teşkilat başkanlığı gorevimden ve ak parti uyeligimizden gençlik kolları yönetim kurulu üyesi ve gençlik kolları mahalle başkanlarımız ile birlikte istifa etmiş bulunmaktayız @Ahmet_Davutoglu

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