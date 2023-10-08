AK Parti'de liste dışı kalan Şamil Tayyar'dan olay sözler

AK Partili Şamil Tayyar, AK Parti'nin MKYK listesine giremedi. Tayyar, ''Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti’yi için için çürütüyor'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Tayyar, Twitter biyografisinde yer alan AK Parti kısmını sildi.

AK Parti’nin dün yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK listesine alınmayan eski MYKY üyesi Şamil Tayyar’dan bir çıkış geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, “Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti’yi için için çürütüyor” ifadelerini kullandı.

Tayyar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kongrenin ardından bir küçük tespit ve uyarı olarak kenarda dursun. Yeni politika, vizyon ve kadrolara dair değişim talebini, toplumsal ihtiyaçlar ve siyasal dinamikler şekillendirir. Bu gerçeklikten kopuk, iç iktidar hesabına dayalı keyfilik, karar alma sürecinde etkisi olmayan üç beş isimle sınırlı değişiklik, sadece değersiz istatistiki veridir, değişim değildir. Ne var ki Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgesi sananlar, Erdoğan sonrası hesaplarını ‘değişim’ ambalajıyla sunuyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti’yi için için çürütüyor.

“BU YOZ AKIL…”

Oy oranının yüzde 50’den 35’e inmesinin siyasi/sosyal sebeplerini üreten bu yoz akıl, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de etkili olursa, telafisi güç siyasi hasar oluşabilir. Üzgünüm, bir ekip, cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor.”

AK Parti'nin dün gerçekleştirilen büyük kongresinde üstü çizilen ve MKYK'ya seçilemeyen Şamil Tayyar, Twitter biyografisinde yer alan AK Parti kısmını sildi.