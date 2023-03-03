AK Parti'den Akşener'e yeşil ışık: Gönlümüz açık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, İYİ Parti'nin 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin yorumda bulundu.

Siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.Millet İttifakı'nın toplantısının ardından gözler İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çevrilmişti. Akşener, kameraların karşısına geçip çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Akşener'in konuşmasının yankıları sürerken BBP lideri Mustafa Destici, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Destici'nin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan da çarpıcı sözler geldi.

"HEPSİ BİRLİKTE TARİH OLUYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Akşener'in açıklamaları sonrası önemli ifadeler kullandı. Yazıcı "Dünya lideri Erdoğan ile yarışmak kolay bir iş mi? Hepsi birlikte tarih oluyor. Biz kendimize bakıyoruz. Cumhur ittifakı siyasi partilerin ittifak uygulamaları açısından örnek teşkil ediyor. Düzeni mevcut. İttifak kültürü önemli bir şey." şeklinde konuştu.

"BİZİM KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Yazıcı kendisine yöneltilen "İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları yeni bir sayfa aralar mı?" sorusuna ise "Bizim kapımız herkese açık. Biz Türkiye'yi ileri taşıma hedefindeyiz. Herkese gönlümüz açık, el veren herkesin elini tutmaktan yanayız." yanıtını verdi.

Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüştüğünü hatırlatan Destici, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile de görüşebileceğini dile getirdi.

Akşener'in, altılı masanın aday belirleme sürecine yönelik açıklamalarına değinen Destici, "Başından beri İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti. Kazanacak bir cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti." diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE BİRLİKTE HAREKET EDERSE..."

Destici, "Onun bu açıklaması şunu gösterir ki, artık İYİ Parti, altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim." değerlendirmesinde bulundu.