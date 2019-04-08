AK Parti'den İmamoğlu'na tepki: ''Özür dilemeli''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenliyor. Çelik, "CHP'nin İstanbul adayı medya gruplarına sahip olan aileleri tehdit etmiştir. Özür dilemelidir" dedi.



Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Terör örgütleri arasında ayrım gözetmeyen bir politikamız var. Maalesef müttefiklerimini terör örgütlerine destek verdiklerini görüyoruz.

(İstanbul seçimleri) Tartışmaları izliyorsunuz. CHP sözcüleri konuştu. Amatör bakışla bile değerlendirildiğinde bunun kamuoyunu sistematik bir şekilde yanıltma çabası olarak görüyoruz.

"ÖZÜR DİLEMELİ"

Biz bu tehdidin yanlışını anlatmak için anayasa ile çıkın dedik. CHP'nin İstanbul adayı medya gruplarına sahip olan aileleri tehdit etmiştir. Daha 1 gün öncesinde ailelerinizin kıymetini bilin, siyasetten uzak durum açıklaması yapıyordu bugün ile aile soyisimlerini vererek tehdit ediyor. Özür dilemelidir. Bu insanların büyükleri var, çoluk çocukları var, aynı soyismi taşıyan çok sayıda kişi var.

Her gün sevgi saygı diye çıkacaksınız, hayat koçu gibi konuşacaksınız, sonra pek çok ailenin ismini verip tehdit edeceksiniz. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu son derece vahim olarak görüyoruz. Yanlışlıkla yapıldığını düşünmüyoruz. Basiretsizce ve şuursuzca yapıyorsunuz. Medyayı eleştirebilirsiniz. Kimseyi hakaret etmediğiniz sürece her türlü eleştiri haktır. Hedef göstermiyorsanız eleştirinize kulak verilir. Henüz herhangi bir ünvana sahip olmadan bunları yapıyorsanız, yarın bir gün ünvanınız olduğunda neler yaparsınız. Aileleri, soyadları vererek, tüm o soyadını taşıyan insanları hedef göstermek siyaseten sorun olduğu ortadadır ahlaken de sorundur.

Hukuk kararını veriyor. Sonrasında da siyasetçiler olarak hukukun verdiği kararı saygıyla selamlıyoruz. CHP'nin Ankara adayı mazbatasını aldı. Karar verildi ve netice itibariyle mazbatasını aldı.

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