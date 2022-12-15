  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Parti'den muhalefete ''istismar'' suçlaması

AK Parti'den muhalefete ''istismar'' suçlaması

AK Parti'den muhalefete ''istismar'' suçlaması
Güncelleme:

AK Partili Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararının ardından açıklama yaparak “Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz” iddiasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine  'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.  

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası kararının ardından açıklama yaptı.

Çelik, kararla ilgili Saray’a yönelik eleştirilere karşılık “Muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir” ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca "Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz" iddiasında bulundu.

Çelik’in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir!

Ak Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir!

AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir!

AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır!

Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz.

Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz!

Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır.

Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir.

Ak Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz.

AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır.

Yargı kararı sonrasında 6’lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor.

Yargı sürecini, 6’lı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor.

Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir.

Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz…

Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz!"

Etiketler ömer çelik ak parti açıklama İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''İmamoğlu görevden alınırsa, AK Parti'nin adayı hazır''
Ankara'da aslan paniği! Hayvanat bahçesinden firar etti
Rasim Ozan Kütahyalı: ''Çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e yalvarıyorum''
Çıplak sahneler olay olmuştu! Klibinde soyunan Hülya Avşar suskunluğunu bozdu
4 formül var... İşte kulislerdeki 2023 maaş zammı oranı!
Metropoll İmamoğlu anketini açıkladı
İstanbul'daki trafik kazasında 240 promil alkollü trafik canavarı bakın kim çıktı!
Merve Boluğur kendini alkole verdi! AVM'de görenler dönüp bir daha baktı
Yeni klibinde çırılçıplak soyunan Hülya Avşar için skandal sözler
İsmailağacılardan adliye önünde eylem