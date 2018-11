AK Parti'den O isme çok sert sözler: ''Rezilliktir''

Meclis'te "15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz" sözleriyle tartışma yaratan ve hakkında soruşturma başlatılan Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam'a art arda tepkiler geliyor. AK Partili Bülent Turan, İslam hakkında "Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir" derken, Bostancı ise, "Cihangir beyin dili böyle bir dil değil, zehirli bir dil; fikirle ilgili bir dil değil" ifadesini kullandı.

Bülent Turan "Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden olan konuşması"na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Shakespeare'in güzel bir ifadesi var; hiçten hiç çıkar. Yani aslında hiçten hiçbir şey çıkmaz." diyen Turan, Cihangir İslam’ın kürsüdeki konuşması hakkında, "Kürsüye çıkıp bir sürü laf edip, en sonunda elde kalan sıfır olunca tek alkış CHP’den geldiği, siyaseten bir iflas tablosu." değerlendirmesini yaptı.

Bülent Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kürsülere millet bizi zihinsel fanteziler dillendirelim diye getirmedi, hele hele kendisine hakaret edelim diye hiç getirmedi. Cihangir İslam'ın 15 Temmuz ile ilgili söylediği şeyler bizatihi bu millete hakaret olduğu gibi, 250 şehidin kemiklerini sızlatmak ve 2 bin 196 gazinin de yüreğini kanatmaktır. Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir. Mazisi siyasete seviye getirmekle dolu olduğu belirtilen Milli Görüş camiasının, Saadet Partisi’nin bu seviyesizlik karşısında gereken adımları atacağını ve disiplin mekanizmasını çalıştıracağını ümit ediyorum. Aksi takdirde Saadet Partisi'nin zaten asgariye inmiş halk desteğini de tamamen kaybedeceğini düşünüyorum."

NACİ BOSTANCI: OLAY ÇIKARTMA!

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, önceki gün TBMM Genel Kurulunda yaptığı, gerginliğe neden olan konuşması" hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'ın konuşmasının, 15 Temmuz hadisesini anlamaktan ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini söyledi.

İslam'ın konuşmasının, olayı anlamaktan ziyade 15 Temmuz üzerinden siyasi olarak kendi öfke duygularını ifade etmeye çalışmasının bir örneği olarak yaşandığını belirten Bostancı, "Cihangir Bey'in konuşmaları iktidara yönelik değerlendirme konuşmaları değildir; her vesile itiraz ettiği siyasal yaklaşımlara eleştiri değil popülerlik arayışı içinde olan konuşmalardır. Bir insan Türkiye siyasetine pozitif katkı yapma aklından vicdanından ve irfanından mahrumsa, kendisinin önünde tek bir yol kalır. O da olay çıkartma..." dedi.

"HİÇBİR KONUŞMASI TESADÜFEN YAPILMIŞ KONUŞMALAR DEĞİL"

Naci Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Reklamın iyisi kötüsü olmaz, nasıl dikkati çekebilirim) tarzındaki bir muhakeme ve dikkat çekmenin bir yöntemi olarak ortaya çıkıyor. Tahkir etme, aşağılama, olay çıkarma, skandal yaratma tarzındaki üslubun, yaklaşımın benimsendiği kanaatindeyim. Aklı başında ve makul değerlendirmelere siyaset her zaman açıktır. Siyasetin mütekabil ilişkileri içerisinde bu tür değerlendirmelerin yeri vardır. Bu değerlendirmeler, ülke ve siyaset için kıymetli ve değerlidir. Ama Cihangir beyin dili böyle bir dil değil, zehirli bir dil; fikirle ilgili bir dil değil. Buradan ben ne söylemeliyim ki 'AK Parti Grubu'nun ve AK Parti'ye oy veren insanların - onu da geçtik - makul, mantıklı, vicdanlı siyasete her zaman medeni bir şekilde bakan çevrelerin de nefretini nasıl çekerim' tarzında anlaşılabilecek konuşmalar.

Ne söylediğini, kelimeleri nasıl seçtiğini elbetteki biliyor. Hiç bir konuşması rastgele, tesadüfen yapılmış konuşmalar değil. Kasıtlı, sürekli olay çıkartmaya ve skandal yaratmaya dönük konuşmalar."

AK Parti Grubu Başkanı Bostancı, 8 yıldır Mecliste olduğunu, bu ölçüde insanların tepkisini çeken başka bir milletvekili daha görmediğini belirtti.

"BU BİR REKLAM VE DİKKATİ ÇEKME BİÇİMİ OLAMAZ"

"Bu bir reklam ve dikkat çekme biçimi olamaz." diyen Bostancı, İslam'ın 15 Temmuz ve siyasetin başka konularına ilişkin söylediği sözlerin akıl ve mantık temelinde müzakere edilebilir sözler olmadığını kaydetti.

Naci Bostancı, İslam'ın; "15 Temmuz'a ilişkin ne kadar temelsiz bir konuşma yaptığını, 15 Temmuz'da darbecilere karşı ayaklanan ve kendi iradesine sahip çıkan millete karşı ne kadar ayıp, kabul edilemez, onları tahkir eden bir konuşma yaptığını" bildiklerini ifade ederek, "Bunun derdi farklı. Bunun derdi, her konuda ve siyasal bağlamda, karşı olduğunu düşündüğü çevrelerin öfkesini ve nefretini çekebilmeyi başarmak. O yüzden ilginç bir karakter olarak görüyorum kendisini." ifadesini kullandı.

Savcılığın, Cihangir İslam'ın bu garip konuşmasına ilişkin gerekeni yapacağını düşündüğünü belirten Bostancı, "Meclis ve toplum, değişik bir karakterle karşı karşıya. Allah kendisine akıl fikir versin." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Ortadoğu coğrafyasında DAEŞ'in temsil ettiği yaklaşımın, "Hakkı sadece ben teslim ederim, benim dışımdaki herkes batıldır" şeklindeki bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Bostancı, "Maalesef, Cihangir Bey böyle bir kafa ile konuşmuştur, DEAŞ örgüt kafası ile konuşmuştur, terör örgütünün muhakemesi ile aynı paralele düşmüştür. Bunun demokratik kültürle, kesinlikle İslam'la, rasyonel muhakemeyle, okur yazarlıkla ilgisi yoktur. Bu, fanatizmin dilidir." şeklinde konuştu.

İYİ PARTİLİ AĞIRALİOĞLU: EMRE USLU DENİLEN MAHLUKATIN SÖZLERİNİ ANDIRIYOR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın önceki gece Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, 15 Temmuz için sarf ettiği "iki batılın çatışması" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

15 Temmuz darbe girişimini, milletin iradesine yönelmiş bir suikast olarak değerlendiren Ağıralioğlu, "15 Temmuz kalkışmasının arkasında devletini, milletini itibarsız hale getiren bir suikaste karşı devlet ve millet el ele vererek karşılık vermiştir. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimine karşı ortaya konulan iradeyi kimse hafife alamaz. Bunu hafife almak milletimize hakarettir." diye konuştu. İktidarın, daha önceki hatalarının eleştirilebilineceğini ancak bundan darbe girişimini hafife almak gibi bir sonuca varılmayacağını kaydeden Ağıralioğlu şunları söyledi:

"15 Temmuz ile devletin yönetimini elinde bulunduran siyasal organizasyonun daha önce yapmış olduğu hatalarının bu bedeli ağırlaştırdığı düşünülebilir ama bu, 15 Temmuz kalkışmasında devletin ve milletin mukavemetini hafife almayı gerektirmez, bunu da doğru bulmuyoruz. 15 Temmuz'da milletimiz, devletin itibarının ziyan olmasına engel olmuştur. 15 Temmuz kalkışmasına en ufak bir meşruiyet alanı açılmasını devletimiz ve milletimiz için hakaret olarak kabul ediyoruz. 15 Temmuz bir alçaklıktır, alçakça bir suikasttir. Bu suikastın karşısında durmak, dini, milli ve vicdani bir vecibedir."

Yavuz Ağıralioğlu, Pensilvanya'da bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, 28 Şubat sürecinde merhum Necmettin Erbakan için "Kalbim ona ısınmadı" şeklindeki demecini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"28 Şubat'ın tasallutu altında mukaddesatımız örselenirken, kendini kurtarmak içini merhum Erbakan'a 'kalbim ısınmadı' cümlesini Müslüman'ca bir cümle olarak görmemiştik. Şahsiyetli bir Müslüman'ın 28 Şubat şartlarında kullanabileceği bir cümle değildi o cümle. Çünkü 28 Şubat'ta tasallut altına alınmaya çalışılan şey mukaddesatımızdı. Erbakan Hoca'yı Müslüman olduğu için, mukaddesatçılığı bir siyasal dil olarak devlette hakim kılmaya çalıştığı için vuruyorlardı."

Bir Müslüman'ın güç karşısında yıkılmasını şahsiyetsizlik olarak değerlendirdiklerini, FETÖ elebaşı Gülen'in Erbakan Hoca'ya yönelik demeçlerini de bu çerçevede gördüklerini vurgulayan Ağıralioğlu, "Saadet Parti'li milletvekili arkadaşımızın beyanatlarını talihsiz beyanatlar olarak görüyorum.Çok ciddiye almamak gerekir. Bu hezeyanları çok gördük. Bu hezeyanlar Emre Uslu denilen mahlukatın cümlelerini andırıyor." ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki '@cihangirislam' adlı hesabından yaptığı paylaşımlarda 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama', 'suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

İŞTE MECLİS'TE YAŞANAN TARTIŞMA

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda tepkiyle karşılanan konuşması Meclis tutanaklarına da yansıdı.

İslam'ın, Meclis Genel Kurulunda, 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerinde yaptığı konuşma büyük tepki gördü. Cihangir İslam'ın, söz konusu konuşması Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Tarihten ders çıkartacaksınız. Ama siz yaptıklarınızdan hicap bile duymuyorsunuz. İçinizden kaçı 15 Temmuzda sokaktaydı? Hiç mi?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Üslubunu düzelt, üslubunu düzelt.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - El kaldırın bakayım, kaçı?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Böyle üslup mu olur? Böyle üslup mu olur?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Kaç kişi, kaldırın?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sana ne! Böyle üslup mu olur?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Zannedilir ki çatışmalar doğru ile yanlış arasında yapılır.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Ya, sen sınıf öğretmeni misin? Yok, elini kaldır, yok ayağını kaldır, sana ne ya!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ortada bir çatışma varsa...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya, saçmalama kardeşim bu saatte!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Hatibi dinleyelim.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Susturun.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen Hatibi dinleyin.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sayın başkan, diyor "El kaldır, ayağını kaldır."

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ortada bir çatışma varsa...

Aziz milletim, bakın, bakın, konuşturmuyorlar görüyorsunuz.

BAŞKAN - Ben konuşmak isteyene söz veririm merak etmeyin.

Hatibi dinleyelim, lütfen.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sen neredeydin 15 Temmuzda?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Adın ne senin adın?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. (CHP sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hadi oradan! Lüzumsuz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Vay, vay, vay, vay, vay!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sen nereye yapıştın?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen kimle kol kola girdin?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ne oldu 15 Temmuzda? Burada 4 parti aslanlar gibi imza verdi, Yenikapı'ya giderken HDP'den kurtuldunuz, Anayasa'yı referanduma götürürken CHP'den kurtuldunuz ama bugün MHP'ye ihtiyacınız olduğu için MHP'yle yan yana duruyorsunuz. Siz kadir kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz, nankör. (CHP sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sensin nankör!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen kiminle yan yanasın, kiminle yan yana duruyorsun?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, dürüst insanları, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya, bir tedaviye ihtiyacın var senin!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Parmağını sallama, parmağını sallama!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bakın, "liberal", "komünist", "milliyetçi", "Türkçü", "irticacı" diyerek geçmişte çok şeyler yapıldı bu ülkede.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Parmak sallama!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kürsüye vur, kürsüye. Bardağı aldın, kürsüye vur, kürsüye vur.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ha, şimdi de siz uydurdunuz, FETÖ'cü, iltisaklı, irtibatlı. Nedir FETÖ? FETÖ'cü nedir?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Bardağı aldın oradan, kürsüye vur, kürsüye; olmaz öyle.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Alparslan Kuytul'u niye içeri attınız? Ha, sıra öbür cemaatlerde mi, Nakşilerde mi, Kadirilerde mi?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Etkisiz bir konuşma oluyor, çok etkisiz bir konuşma, zavallı bir konuşma!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - KHK'yla sivil ölüye çevirdiğiniz insanların şimdi, bununla, bu utanç vesikasıyla üzerlerine beton dökmek istiyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Masaya vurman lazım, olmadı, masaya vurman lazım, olmadı masaya vur ya! Masaya vursana, kürsüye.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Anayasa'yı ve en temel haklarımızı ihlal ediyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Olmadı performans düşük ya!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bak, sağlık çalışanlarının çalışmasını engelleyeceksiniz; sizden beklenir, şaşırmıyoruz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kötü bir konuşma oldu bu, performans düşük.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Müsle var ya, müsle, müsle sizin işiniz; hainler mezarlığı sizin icadınız; müsadere de sizin sanatınız değerli arkadaşlar.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Vay, vay, vay!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Bunu her dem suratınıza haykıracağız.

SELMAN OĞUZHAN ESER (Karaman) - Zalim sensin!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen nesin! Sen hainsin!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bunu niye yapıyorsunuz, biliyor musunuz?

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Sen nesin! Aynaya bak, aynaya!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kürsüye vur, kürsüye!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bunu şunun için yapıyorsunuz: "O, ne derse o." diyorsunuz, şundan vazgeçin.

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - 15 Temmuz gecesi neredeydin, onu açıkla.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Biz halk ne derse onu yapıyoruz kardeşim.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Milletin dediğini yaparız, sen kendine bak! Sen kendine bak, millet ne derse biz onu yaparız!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ya, benim gibi, sizin gibi, buradaki arkadaşlar gibi, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz, en çok aldanana kulluk ediyorsunuz; Allah'a kulluk etmiyorsunuz, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sen kime kulluk ediyorsun!

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayın değerli arkadaşlar.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Milletin dediğini yaparız biz.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bakın, size şimdi milletten bana gelen mesajları aktaracağım.

RECEP ÖZEL (Isparta) - O parmağı indir, parmağı!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bize neden bunları daha önce söylemediniz, bizi niye daha önce uyarmadınız diye aktaracağım. Beddua alıyorsunuz.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sen mi alıyorsun?

RECEP ÖZEL (Isparta) - O seansları sen mi yaptın?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - "Ocakları sönsün." diyor insanlar size, "Soyları kurusun." diyor insanlar size, "Allah belalarını versin." diyor insanlar size.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Zavallısın be!

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sana mı diyor, bize mi diyor?

BAŞKAN - Sayın İslam… Sayın İslam…

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - İleride toplum içine çıkamayacaksınız.

BAŞKAN - Sayın İslam, lütfen konuşmanıza temiz bir dille devam edin Sayın İslam.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Siyaseten sonunuz yakın, biz geliyoruz. Gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz! (HDP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Yürü! On dört yıldır sandığa gömdü millet sizi! Ne diyorsun be! Ne konuşuyorsun!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Can, buyurun.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Altmış yıldır iktidar olamıyor be, ne konuşuyorsun! Öyle yanaşıp da milletvekili olma burada!

BAŞKAN - Sayın Bak, izin verir misiniz, Sayı Can söz istedi.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, hatip grubumuza yönelerek "15 Temmuzda neredeydiniz?" diye grubumuza... Sataşmadan söz istiyorum.

BAŞKAN - Sayın Can, toparlayalım.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

22'nci Dönem'den bu tarafa milletvekiliyim, 23'üncü Dönem hariç.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çok ateşli hatipler gördü ama üslup seviyesi bu kadar düşük bir hatip görmedi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) "15 Temmuzda neredeydiniz?" diye soru sordunuz, cevaplayayım. 15 Temmuzda Sayın Özgür Özel, Sayın Erkan Akçay ve Meclis Başkan Vekilimiz ve biz buradaydık.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen neredeydin! Nereye saklanıyordun sen!

RAMAZAN CAN (Devamla) - Yiğitsen, kahramansan gel! Sen neredeydin? Hesap ver!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen neredeydin? Nereye saklanıyordun?

SELMAN OĞUZHAN ESER (Karaman) - Terbiyesiz, terbiyesiz herif!

RAMAZAN CAN (Devamla) - Arkadaşlar…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen neredeydin? Nereye saklanıyordun?

RAMAZAN CAN (Devamla) - Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi…

SELMAN OĞUZHAN ESER (Karaman) - Terbiyesiz herif!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Orada konuştuğun kimliğe bak sen! Bak, buradaki arkadaşlarına bak!

BAŞKAN - Sayın Bak, Sayın Bak…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Bir daha konuşma!

BAŞKAN - Sayın Bak, lütfen oturur musunuz. Hatibiniz konuşuyor Sayın Bak.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Konuşma bir daha!

RAMAZAN CAN (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Bak burada arkadaşlarımız var, hepimiz buradaydık; konuşma!

BAŞKAN - Sayın Bak, hatibiniz konuşuyor.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisi…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen neredeydin, nereye saklanıyordun?

BAŞKAN - Sayın Bak, hatibiniz konuşuyor, lütfen.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisi alçak FETÖ terör örgütünce bombalanırken siyasi iradeye, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." iradesine hep beraber sahip çıktık. (AK PARTİ sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar) Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleriyle beraber tarih yazmıştır.

MUHAMMED FATİH TOPRAK (Adıyaman) - Sizin liderleriniz saklanırken bizim liderimiz…

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Senin Başbakanın neredeydi?

RAMAZAN CAN (Devamla) - Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi…

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Senin Başbakanın neredeydi?

RAMAZAN CAN (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Sakarya'da… (AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı atışmalar)

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, karşılıklı konuşmayalım lütfen.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - "Liderleriniz saklanırken…" diyor ya!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Arkadaş, terbiyesizlik yapma, sana zıplamayı öğretirim ha!

RAMAZAN CAN (Devamla) - Sayın Başkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Yunan ordusu bir pırpırlı, pervaneli uçağı kaldırıp bombalayabilirdi…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Biz size saygısızlık etmiyoruz…

RAMAZAN CAN (Devamla) - Çok değerli milletvekilleri…

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri… Değerli milletvekilleri…

Değerli milletvekilleri, lütfen, bir sayın hatip konuşuyor. Karşılıklı konuşmak nereden çıktı böyle?

Buyurun Sayın Can.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Yunan ordusu isteseydi pırpırlı, pervaneli 1 tane uçağı kaldırıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayabilirdi ama milletin vergilerinden, tırnaklarından artırarak…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

RAMAZAN CAN (Devamla) - Düşmana, PKK'ya karşı savaşacağına alçak FETÖ terör örgütü, Kızılay'da, Genelkurmay'da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalama cüretinde bulunabildi.

BAŞKAN - Selamlayın Sayın Can.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Hamdolsun, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK PARTİ hep beraber burada destan yazdık. Lütfen bu destana gölge düşürmeyin, başka ihsan istemiyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim, sağ olun.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun Sayın İslam.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Sayın Başkan…

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Otur yerine, otur yerine!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Otur yerine!

BAŞKAN - Bir saniye değerli arkadaşlar, bir saniye.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Sayın Başkan, benim üslubuma hatip "Seviyesiz." dedi; onun cevabını vermek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Ben oturduğunuz yerden vereyim size, ben açayım mikrofonunuzu.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Hayır, kürsüden, eşit şartlarda olsun.

BAŞKAN - Sayın İslam, lütfen, oturduğunuz yerden ben açayım.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Hayır, ya konuşmam ya buradan konuşurum Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Arkadaşımız buradan konuştu, ben de kürsüden konuşmak istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın İslam, hangi sözler için söz istiyorsunuz?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - "Seviyesiz, en seviyesiz hatip." dedi bana. Ben buna layık değilim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın İslam, başka bir sataşmaya mahal vermemek kaydıyla söz veriyorum. Lütfen konuşmalarımıza dikkat ederek konuşalım, lütfen ve bu tartışmayı bitirelim.

Buyurun. (İYİ PARTİ ve HDP sıralarından alkışlar; AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri... Değerli milletvekilleri...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Seviyeyi bozanları istemiyoruz, Meclise saygı

göstermeyenleri istemiyoruz.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Aziz milletim, görüyorsunuz değil mi... (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri... Değerli milletvekilleri, salonun sükûnetini bozmayalım lütfen.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bunlar AK PARTİ Grubu, AK PARTİ Grubu. Bunları size şikâyet ediyorum, size. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Salonun sükûnetini bozmayalım.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Burada bir tane farklı söze tahammülleri yok, bir tane. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Salonun sükunetini bozmayalım değerli arkadaşlar.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bize seviyeden bahsediyorlar. Bakın, ben size seviyeden bahsedeyim. Siz gidin bu uyarınızı "Ananı da al git." diyene yapın. Siz gidin bu uyarınızı bize "Hain." diyene yapın. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler) 15 Temmuz akşamı nerede olduğumu da gidin kendi teşkilatlarınıza sorun.

BAŞKAN - Sayın İslam...

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ama çare yok, gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz ve biz geleceğiz. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)