AK Parti'den seçim için bu sefer tarih değil yüzde geldi

Haziran 2019 seçimlerinde yaptığı "Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu" açıklamasıyla AK Partili Yavuz, 2023 seçimlerinin 18 Haziran'da yapılma ihtimalini yüzde 30-40 olarak gördüğünü söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği etkinlikte iktidara yakın gazetecilerle bir araya geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde bu toplantıya yer verdi.

Buna göre; AK Partili Yavuz toplantıda, seçimlerin normal tarihi olan 18 Haziran'da yapılma seçeneğinin de masada olduğunu belirterek bu ihtimali yüzde 30-40 olarak değerlendirdi.

Toplantıda AK Parti'de üç dönem kuralına takılan 42 milletvekili olduğunu hatırlatan Yavuz, Erdoğan'ın bu konuda karar vermediğini belirtti.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...