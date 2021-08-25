AK Partii vekil İBB'yi eleştirmek isterken AK Parti'yi ele verdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesini hedef alma isterken hayvanların bakımsızlıktan öldüğü görüntüleri paylaştı. Ancak görüntülerin AK Parti dönemine ait olduğu ortaya çıkınca paylaşımını sildi.

AK Part iİstanbul Milletvekili ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, sosyal medya hesabından hayvanların bakımsızlıktan öldüğü görüntüleri paylaşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesini hedef almaya çalıştı.

Kaya, "Hayvanları bu koşullara mahkum eden İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gayrı insani yönetim anlayışı için hayvanseverlerimiz neden yeterince seslerini yükseltmiyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER AK PARTİ DÖNEMİNE AİT ÇIKTI, PAYLAŞIMINI SİLDİ

Betül Sayan Kaya'nın paylaştığı görüntüler ise 2018 yılında çekildiği ve AK Parti dönemine ait olduğu ortaya çıktı. Kaya, AK Parti dönemine ait olduğu anlaşılınca paylaşımını sildi.