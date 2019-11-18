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  4. 18 Kasım 2019 19:35

AK Partili isim kumarhanede görüntülendi!

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve eski AK Parti Muğla milletvekili Nihat Öztürk’ün, kumarhanede çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı.

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AK Partili Muğla İl Teşkilat Başkanlığı da yapan Nihat Öztürk’ün, bir kumarhanedeki kumar makinesi ile oyun oynadığı görülüyor.

Sosyal medyada yer alan iddialar göre Nihat Öztürk, Karadeniz gezisi sırasında Gürcistan’a geçti ve Batum kentindeki bir kumarhanede görüntüler çekildi.

Videonun 28’inci saniyesinde AK Partili Nihat Öztürk’ün yanına gelen kişinin de Öztürk'ün Muğla İl Başkanlığı yaptığı dönemde yardımcılığını yapan bir başka siyasetçi olduğu iddia edildi.

OdaTV

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