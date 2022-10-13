AK Partili Külünk'ten ilginç dolar hesabı! Kuru 7-8 liraya düşürecek formülü açıkladı (!)

AK Partili Metin Külünk, vatandaşın elindeki doları TL'ye çevirmesi halinde kurun 7-8 liralara düşeceğini öne sürdü.

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gitmesiyle doların ateşi yükseldi. Fed'in aksine Merkez Bankası'nın da faiz indirmesiyle kurdaki yükseliş durdurulamaz oldu.

7 EKİM'DE REKOR KIRDI

18 liranın üzerine çıkan kur, 7 Ekim tarihinde 18,74'le rekor tazeledi. Dolar şu sıralar ise 18,50-18,60 arasında gidip geliyor.

AK PARTİLİ METİN KÜLÜNK'TEN İLGİNÇ ÇIKIŞ

Dolar kurundaki son gelişmelerin ardından AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'ten akıllara ziyan bir çıkış geldi.

Doların düşmemesini dolarizasyona bağlayan Külünk, vatandaşın elindeki doları çıkarmasıyla kurun 7-8 liralara düşeceğini iddia etti.

"TÜRKİYE'DE DOLAR 7-8 LİRAYA DÜŞER"

Külünk dijital yayın yapan Polemik TV'de katıldığı bir programda, "1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer." ifadelerini kullandı.