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  4. 25 Mayıs 2018 14:31

AK Partili Kuzu'dan eleştirilere yanıt

AK Partili Burhan Kuzu, milletvekili adayı gösterilmediği halde aday tanıtım toplantısına katıldığı için yapılan eleştirilere yanıt verdi.

AK Partili Kuzu'dan eleştirilere yanıt
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AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, milletvekili adayı gösterilmediği halde aday tanıtım törenine katıldığı için yapılan eleştirilere cevap vererek, “Ben bu partinin kurucu üyesiyim, MKYK üyesiyim. Bu toplantıya katılmamdan daha doğal ne olabilir” dedi.

AK Parti, 24 Haziran seçimleri milletvekili adaylarını Ankara Spor Salonunda düzenlenen görkemli bir tören ile tanıttı. 24 Haziran seçimlerinde yeniden aday gösterilmediği halde aday tanıtım törenine katıldığı için eleştirilen Burhan Kuzu, bunlara cevap verdi. Burhan Kuzu, “Aday gösterilmediğim için hiçbir kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Ben bir dava ve misyon adamıyım. Partime ve ülkeme hizmete aynen devam edeceğim. Durmak yok yola devam” dedi.

Anayasa hukukçusu olan Prof. Dr. Burhan Kuzu, 2001 yılında AK Parti kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüten Kuzu, 22, 23, 24, 26 dönemde İstanbul milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Başdanışmanlığı görevini de yürüten Kuzu, halen AK Parti MKYK üyesi olarak görev yapıyor.

İHA

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