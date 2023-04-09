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AK Partili Metiner'den liste tepkisi: ''Siyasi intihar olur''

AK Partili Metiner'den liste tepkisi: ''Siyasi intihar olur''
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AK Partili Mehmet Metiner, sosyal medyada paylaşılan Adıyaman milletvekili aday listesi için ''Siyasi intihar olur'' ifadesini kullandı.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, partisinin memleketi Adıyaman'da çıkaracağı ileri sürülen aday listesine tepki gösterdi.

Sosyal medyada dolaşıma giren listenin 'siyasi intihar' anlamına geldiğini savunan Metiner, "Umarım doğru değildir. AK Parti’ye de, Adıyaman’a da çok yazık olur. Demedi demeyin" dedi.  

AK Parti'nin Adıyaman milletvekili adayları şöyle:

1. Resul Kurt
2. İshak Şan
3. Mustafa Alkayış
4. Hüseyin Özhan
5. Ziya Polat

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Etiketler mehmet metiner ak parti adıyaman milletvekili adayları
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