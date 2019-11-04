AK Partili Orhan Atalay'dan skandal Atatürk benzetmesi

Gazeteci Fatih Altaylı, Harf devriminin yıl dönümünde AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’ın “Kamus (dil) bir milletin namusudur. 'Kamus'a dokunan el Namus'a dokundu'. Cemil Meriç” şeklinde paylaştığı mesajı sert bir dille eleştirmişti.

Fatih Altaylı, dün yayımlanan köşesinde Atalay'ı sert bir dille eleştirirlen şu ifadeleri kullandı; ''Bana sorarsanız son derece manasız, cahilce, ilkel bir yaklaşım. Arap alfabesi kullanmayanlar dinsiz mi olmuş, namuslarını mı kaybetmişler. Ya da hiç okuma yazma bilmeyenler hepten mi namussuz ve ahlaksız olmuşlar. Müslüman olmayı alfabe ile bağdaştırmak ise hepten dangalaklık. Milyarlarca insan namussuz mu profesör efendi!''

Orhan Atalay'dan Fatih Altaylı'ya yanıt geldi. AK Partili Atalay, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Stalin'e benzetti.

Dil Devrimi'nin İslam'la bağı kopartmak için yapıldığını savunan Atalay, skandal ifadeler kullandı.

Atalay, "Dünya alem bilir ki, bu devrimin temel amacı, öyle ilkokullarda öğretildiği gibi, eski alfabenin zorluğu, bu yüzden okuma yazma oranın düşüklüğü türünden yalanlar değildir. Bin yıllık tarihimizle ama özellikle de İslam’la bağımızı koparmaktı.

-İşin özeti budur, gerisi kılıftır. Bunun aynısını Stalin yaptı. İşgal ettiği Türk devletlerinin Türkiye ile irtibatını kesmek amacıyla oralarda da Latinceden Kril alfabesine geçmişti. Dolayısıyla işin aslında Garp hayranlığının aşağılık kompleksi vardır, gerisi hikayedir." diye yazdı.

İşte o skandal ifadeler:

İYİ PARTİLİ AYTUN ÇIRAY'DAN TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, AK Parti'li Orhan Atalay'ın Stalin benzetmesine sert tepki gösterdi.

Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir tartışmaya tesadüfen şahit olunca Atatürk'ü Stalin'e benzeten bir milletvekili olduğunu gördüm.

Ayıp be ayıp! Kültür devrimi adı altında en az 20 milyonu kesen Stalin kim..

Bir harf öğretmek için tahtanın başına geçen Atatürk kim!"