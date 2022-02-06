  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine hayat pahalılığı uyarısı

AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine hayat pahalılığı uyarısı

AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine hayat pahalılığı uyarısı

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, hayat pahalılığıyla ilgili partisine uyarıda bulundu. Son dönemde elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamlara dikkat çeken Tayyar, ''Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti'nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşünmek bile istemem'' dedi.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, son dönemde elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamlar üzerinden partisine dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"NE KILIÇDAROĞLU NE DİĞERLERİ AK PARTİ'NİN RAKİBİ DEĞİL"
Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti'nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor." ifadelerini kullandı.

"BU YANGIN MUTLAKA SÖNDÜRÜLMELİ"
Partisine dikkat çeken bir uyarıda bulunan Tayyar, "Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile siyasi tansiyonu düşürmez. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşünmek bile istemem." dedi.

Etiketler ak parti şamil tayyar doğal gaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümü: Bir isim daha veda ediyor!
BTP lideri Hüseyin Baş: ''Yalancı bahar için dövize yine müdahale edilebilir''
Kulisleri sallayan iddia: Tansu Çiller parti mi kuruyor?
Kılıçdaroğlu, Isparta'daki elektrik kesintisinin sebebini açıkladı
Omicron aşısından kötü haber! Son araştırma hayal kırıklığı yarattı
Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını! Cansız mankenle aşka geldi!
İstanbul'da şoke eden görüntüler! Yer yarıldı, yerin içine girdi!
Bahçeli'den partisine ''seçim'' talimatı
Koronavirüse yakalanan Erdoğan sağlık durumunu açıkladı
Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: ''Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin''