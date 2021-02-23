AK Partili Zengin: Hedef gösteriliyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin olarak, ''Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum" açıklamasında bulundu.

Dün DHA'ya açıklama yapan Zengin, bir kadın olarak yaklaşık iki aydır sistematik bir saldırıya uğradığını söylemişti.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ



Öte yandan AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle dün gece gözaltına alınan M.Y Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde getirilen şüpheli M.Y. ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı.