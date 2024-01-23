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AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oldu
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AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe adayları kulislerden sızdı. İşte AK Parti'nin Ankara ilçe adayları...

,31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

 AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.

İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI

Akyurt - Hilal Ayık
Altındağ - Veysel Tiryaki
Beypazarı - Tuncer kaplan
Çankaya - Duhan Kalkan
Çamlıdere - Adem Ceylan
Mamak - Asım Balcı
Kahramankazan - Serhat Oğuz
Keçiören - Zafer Çoktan
Sincan - Murat Ercan
Evren - Hüsamettin Ünsal
Güdül - Muzaffer Yalçın
Kızılcahamam - Süleyman Acar
Elmadağ - Eyüp Tekiner
Pursaklar - Ertuğrul Çetin

Etiketler ak parti ilçe belediye başkan aday
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