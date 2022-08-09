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AK Parti'nin eski anketçisi, muhalefete ''tüyoyu'' verdi

AK Parti'nin eski anketçisi, muhalefete ''tüyoyu'' verdi

Bir dönem AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarını yapan MAK Danışmanlık'ın Başkanı Mehmet Ali Kulat "muhalefete seçim kazandıracak büyük vaat" diyerek 2023 seçimleri öncesinde muhalefet tüyoyu verdi.

Kamuoyundan iktidar ve muhalefete 'genel af' ilan edilmesi konusunda çağrılar gelmeye başladı. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat da genel af çağrısı yapanlar arasına girdi.

İşte Mehmet Ali Kulat'ın 'genel af' paylaşımı şu şekilde:

"Cumhuriyetin 100. yılını taçlandırma adına; beyaz sayfa açılmalı. (Toplumsal infiale sebep suçlar hariç) genel af, memur sicil Affı, sabıka Silinmesi bu ve benzer adımların atılması; iktidara toplumsal destek için büyük fırsat, muhalefet için seçim kazandıracak büyük vaat olur."

Öte yandan bazı mahluk yakınlarından alınan bilgilere göre koğuşlarda olması gerekenden birkaç kat fazla mahkumun kaldığı, hijyen ve beslenme konusunda büyük sorunların yaşandığı, hatta enerji giderlerinin bile mahkumlarca karşılandığı söylendi.

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