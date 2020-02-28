Akşener, Erdoğan ile görüştü

İYİ Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener İdlip'te meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.. Sayın Genel Başkan Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor."

BİR AÇIKLAMA DA MHP'DEN

MHP'den yapılan açıklamada ise, "Genel başkanımız divan üyelerimizle birlikte genel merkezde gelişmeleri takip etmektedir bilginize" denildi.

