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  4. 28 Şubat 2020 00:06

Akşener, Erdoğan ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İdlib'ten gelen haberlerin ardından, Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüğü ve Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya döndüğü öğrenildi.

Akşener, Erdoğan ile görüştü
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İYİ Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener İdlip'te meydana gelen gelişmelerle  ilgili olarak sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü..  Sayın Genel Başkan Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor."

BİR AÇIKLAMA DA MHP'DEN 

MHP'den yapılan açıklamada ise, "Genel başkanımız divan üyelerimizle birlikte genel merkezde gelişmeleri takip etmektedir bilginize" denildi.
 

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recep tayyip erdoğan , meral akşener , idlib
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