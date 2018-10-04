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  4. 04 Ekim 2018 22:31

Akşener'den Bahçeli'ye ilginç sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Akşener'den Bahçeli'ye ilginç sözler
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye İYİ Parti Genel Merkezi'nin adresini paylaşarak "Demirden korksak trene binmezdik" ifadeleriyle cevap verdi.
Akşener'in mesajları şu şekilde: 

"Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ? McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum.

Demirden korksak trene binmezdik. İYİ PARTİ: Mustafa Kemal Mahallesi, 2120. Cadde, No:9 Çankaya / Ankara"

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kast ederek "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın" ifadelerini kullanmıştı. 

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