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Akşener’in yerel seçimlerde İstanbul kararı belli oldu

Akşener’in yerel seçimlerde İstanbul kararı belli oldu
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Yerel seçimler için CHP'nin işbirliği teklifini reddederek tek başına girme kararı alan İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener'in İstanbul stratejisi belli oldu.

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayıma geçerken hem iktidar hem de muhalefetin adayları, stratejileri hakkında her gün yeni bir bilgi daha ortaya çıkıyor.

Son olarak CHP'nin "işbirliği" teklifini reddeden İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kararı belli oldu.

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla tek başına girmeye hazırlanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in aklındaki İstanbul adayı ve İstanbul stratejisi belli oldu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında İYİ Parti’nin İstanbul adaylığı için kulislerde konuşulan ismi açıkladı.

Yarkadaş İYİ Parti'nin gündeminde İstanbul için 2 isim olduğunu belirterek bu isimlerin Ali Fatinoğlu ve Buğra Kavuncu olduğunu söyledi.

Akşener'in Fatinoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştüğünü açıklayan Yarkadaş “Ali Fatinoğlu’nu Meral Akşener Ankara’ya davet etmiş ve İYİ Parti’nin Genel Merkezinde görüşmüşler. Akşener’e yakın isimler de görüştüklerini doğruladı ve hatta İYİ Parti içinden birçok kanaat önderi ve ilçe başkanları da Ali Fatinoğlu’nun ismini verdi. Netleşmiş bir durum yok çünkü Buğra Kavuncu’nun da adaylığı da gündemde dediler. Eğer Ali Fatinoğlu gündemden düşerse Buğra Kavuncu İstanbul’da İYİ Parti’nin adayı olarak yarışmak zorunda kalır.” dedi.

 

 

Etiketler barış yarkadaş buğra kavuncu ali fatinoğlu İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu meral akşener iyi parti yerel seçimler
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