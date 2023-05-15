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Ali Babacan'ın Fatih Terim örneği gündem oldu

Ali Babacan'ın Fatih Terim örneği gündem oldu
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Millet İttifakı üyesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı yayında verdiği örnekle gündem oldu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 oyla, yüzde 44,89 oy alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde seçimi tamamladı. 13. Cumhurbaşkanı, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turun sonunda belli olacak.

Millet İttifakı üyesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Babacan'ın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki puan farkına Fatih Terim örneği vermesi sosyal medyada gündem oldu.

 'FATİH TERİM'İN MEŞHUR BİR LAFI VARDIR...'
Ali Babacan verdiği örnekte şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Terim'in meşhur bir lafı vardır; takımı 8 puan gerideyken, '8 de kapanır, 18 de kapanır' demişti ve takımı o sezon şampiyon yapmıştı. Ben de diyorum ki 2.5 da kapanır, 12.5 da. 2 hafta gecikse de bahar gelecek."

Etiketler babacan örnek fatih terim
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