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  4. 07 Eylül 2019 12:26

Ali Babacan'ın partisinde sürpriz isimler

Gazeteci-yazar Fehmi Koru, Ali Babacan liderliğinde kurulacak yeni partiye dair değerlendirmelerde bulundu. Koru Babacan'ın kuracağı parti için tarih verip yer alacak isimleri açıkladı.

Ali Babacan'ın partisinde sürpriz isimler
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Gazeteci-yazar Fehmi Koru, "Abdullah Gül, Beşir Atalay, Mehmet Şimşek ve Haşim Kılıç oluşumun içinde. Bu ay içerisinde kamuoyunun karşısına çıkacaklarını tahmin ediyorum" diye konuştu.

Yazar Fehmi Koru, Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Ali Babacan öncülüğünde kurulması hedeflenen yeni oluşumun formatıyla ilgili değerlendirmelerini anlatan Koru, "Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı yapılırsa şansları yok" yorumunu yaptı.

Koru, yeni parti için "Bir takvimleri olduğunu biliyorum. Yakın, fazla gecikmeden böyle bir çıkış yapılacağını biliyorum. Bu ay içerisinde olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu
 

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