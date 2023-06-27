Ali Babacan'ın yeni A Takımı belli oldu

6'lı masanın ortaklarından olan DEVA Partisi’nde seçim sonrası yeni görevlendirmeler yapıldı.

DEVA Partisi, Genel Başkan Ali Babacan imzalı bir genelge ile genel merkezdeki yeni atamaları ve genel merkez yapılanmasındaki bazı değişiklikleri duyurdu.

Sanem Oktar yeni Genel Sekreter oldu

Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar da DEVA Partisi Genel Sekreteri olarak atanırken Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Gülçin Avşar ve Zeynep Tatar, Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Ekonomi ve Siyasi işler başkanı: Çanakçı

Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanlığı’nın ismi Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanlığı olarak değiştirildi. Partinin TBMM çalışmaları ile Genel Merkez Politika çalışmalarının koordinasyonunun Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanlığı tarafından yürütüleceği ifade edildi. Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanlığı görevi, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı’ya verildi.

Aysun Hatipoğlu'na yeni birim

Partinin kurumsal işleyişine ilişkin süreçlerin yürütülmesi için de “Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörlüğü” kuruldu. Genel Başkan Yardımcısı Aysun Hatipoğlu “Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü” olarak görevlendirildi.

Kadın politikaları iki isme emanet

DEVA Partisi’nin Kadın Politikaları Başkanlığının görev alanlarında ayrım yapıldı. Buna göre politika geliştirmeye ilişkin hususlar İstanbul Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen’e emanet edilirken, saha çalışmalarının ise “Kadın Çalışmaları Koordinatörü” olarak görevlendirilen Bahar Kayserilioğlu tarafından yerine getirileceği belirtildi.

Gençlik Politikaları Başkanlığının politika geliştirmeye ilişkin süreçleri Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu’na, saha çalışmaları ise Genel Başkanlık “Gençlik Çalışmaları Koordinatörü” olarak görevlendirilen Tunahan Elmas’a emanet edildi.

Halkla ilişkiler M. Emin Ekmen'e emanet

Mersin Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Mehmet Emin Ekmen Halkla İlişkiler Başkanı olarak, Genel Başkanlık “Saha Çalışmaları Koordinatörü” olarak Elif Menderes görevlendirildi.

İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen Genel Başkanlık “Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü” Maraş Milletvekili İrfan Karadutlu da Genel Başkanlık “Sağlık Politikaları Koordinatörü” olarak atandı.

İnsan Kaynakları Başkanlığı görevine Genel Başkan Yardımcısı Nazlı Seda Vural getirilirken Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Burçin Yereli “Parti İçi Eğitim Koordinatörü” olarak görevlendirildi.

İstanbul Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Muhasip Medeni Yılmaz İdari ve Mali İşler Başkanı olarak atandı.

Teşkilatlar Sadullah Ergin'de

Teşkilat İşleri Başkanlığı çalışmalarına yardımcı olmak üzere “Teşkilat İşleri Komisyonu” kurulurken komisyonun başkanı Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin oldu. DEVA Partisi Genel Merkez görevlendirmeleri şöyle şekillendi:

Mustafa Yeneroğlu - Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı

İbrahim Çanakcı - Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanı

Burak Dalgın - Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı

Candan Karlıtekin - Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı

Mustafa Ergen - Eğitim Politikaları Başkanı

Selma Aliye Kavaf - Sosyal Politikalar Başkanı

Elif Esen - Kadın Politikaları Başkanı

Doğa Şanlıoğlu - Gençlik Politikaları Başkanı

Cem Avşar - Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı

Evrim Rızvanoğlu - Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı

Sadullah Ergin - Teşkilat İşleri Başkanı

İdris Şahin - Seçim İşleri Başkanı - Parti Sözcüsü

Mehmet Emin Ekmen - Halkla İlişkiler Başkanı

Hasan Karal - Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı

Nazlı Seda Vural - İnsan Kaynakları Başkanı

Medeni Yılmaz - İdari ve Mali İşler Başkanı - Genel Muhasip

Sanem Oktar - Genel Sekreter

Aysun Hatipoğlu - Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü

Seda Kaya Ösen - Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü

İrfan Karatutlu - Sağlık Politikaları Koordinatörü

Bahar Kayserilioğlu - Kadın Çalışmaları Koordinatörü

Tunahan Elmas - Gençlik Çalışmaları Koordinatörü

Ahmet Burçin Yereli - Parti İçi Eğitim Koordinatörü

Elif Menderes- Saha Çalışmaları Koordinatörü

Sadullah Kısacık - Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi

Ertuğrul Kaya - Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi

Ali İhsan Merdanoğlu - Genel Başkan Başdanışmanı

Ramiz Ongun - Genel Başkan Başdanışmanı

Kerem Altun - Genel Başkan Başdanışman

Gülçin Avşar - Genel Başkan Başdanışmanı

Zeynep Tatar - Genel Başkan Başdanışmanı.