Alman Bakan açıkladı ! Çekiliyorlar

Bugün Ankara'ya ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den flaş İncirlik açıklaması: Çekiliyoruz...Bugün Gabriel ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Şu an itibariyle İncirlik değil, Konya'daki NATO üssüne ziyaret mümkün" demişti.

İncirlik'e ziyaret izni çıkmaması Alman medyasında yorumlara neden olmuş, 'Gabriel eli boş dönüyor, 'Türkiye Gabriel'e yolu gösterdi' gibi başlıklar atılmıştı.

Konuyla ilgili Almanya'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Reuters haber ajansı bugün Türkiye'ye gelen Amanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 'İncirlik'ten çekilyoruz' açıklamasını paylaştı. Konuyla ilgili Almanya'dan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Ankara'ya yaptığı ziyaret ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaretine izin çıkmaması, Alman medyasında geniş yankı buldu.

'ŞU AN İNCİRLİK DEĞİL NATO ÜSSÜNE ZİYARET MÜMKÜN'

Görüşmelerde Alman milletvekillerinin İncirlik’teki askeri üssü ziyaret etme taleplerinin de ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "Şu an itibariyle İncirlik değil Konya'daki NATO üssüne ziyaret mümkün" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim Brüksel'de de Sayın Cumhurbaşkanımızla Şansölye Merkel görüşmesinde de yaptığımız önerimiz, şu anda Konya NATO üssünü Alman heyetinin ziyaret etmesidir. Bununla başlamakta fayda var. Bunları da, İncirlik dahil, biz hepsini bugün değerlendirdik. Şu an itibariyle İncirlik değil, Konya'daki NATO üssünü ziyaret mümkün. Daha önce de açıklamıştık, Konya'ya ziyaretin mümkün olduğunu ben bizzat açıklamıştım." diye konuştu.

GABRIEL: ALMAN ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİ GEREKECEK

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "İncirlik'e şu anda bir ziyaretin mümkün olmadığı belirtildi. Ben tabi bundan üzüntü duydum. Almanya'nın buradaki askerlerini başka yere taşıması ilişkilerin kötüye gittiği anlamına gelmez" dedi. Gabriel Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gerekeceğini söyledi.

ALMAN MEDYASI: GABRIEL ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Alman medyası, Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye ziyaretini değerlendirdi:

"Gabriel eli boş dönüyor"

"İncirlik yasağı devam ediyor"

"Son girişim de başarımız oldu"

Focus dergisi Online sitesi, ziyareti, "Yasak devam ediyor, son girişim de başarısız oldu", Türkiye Gabriel'e yolu gösterdi" başlıklarını kullanarak okuyucularına aktardı.

Spiegen Online sitesi ise "Gabriel çözüm bulamadı", "İncirlikle alakalı anlaşma gözükmüyor", "Ankara ziyarete müsaade etmiyor", "Gabriel ise askerlerini çekilebileceği söyledi" başlığı ile haberi verdi.

Bild gazetesi, "Erdoğan ziyaret konusunda halen sert tutumunu devam ettiriyor" üst başlığı ile verdiği haberde, başlık olarak, "Alman askerleri İncirliği terk edecek" dedi. "Gabriel net bir tavırla Ankara'ya gitti ve Ankara'da onu dinleyen olmadı" şeklinde haberin yorumlayarak okuyucularına duyurdu.

Die Welt gazetesi, ziyareti, "Anlaşma denemesi başarısız bitti", "İncirlik tartışmasında herhangi bir gelişme olmadı. Türkiye halen Alman vekillerin ziyaretine izin vermedi. Gabriel Alman askerlerinin yerinin değişeceğini söyledi" diye duyurdu.

Farkfurter Allgemeine gazetesi "Son anlaşma denemesi başarılı olamadı", "Dışişleri bakanı ziyareti tartışmayı sonlandıramadı. Almanların incirliği bırakması kaçınılmaz oldu" başlıklarını kullanarak ziyareti haberleştirdi.

n-tv haber sitesi haberi "Gabriel'in gezisi başarısız oldu. Türkiye halan ziyarete müsaade etmiyor. Gabriel Türkiye'nin fikir değiştirmesini başaramadı. Alman parlamenterler ziyaret edemeyecek. Tek çare İncirlikten çekilme şansı kaldı" diye gördü.