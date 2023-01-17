Altılı Masa'nın adayını ilan edecek isim belli oldu! İşte kulislerden sızan tarih

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz netleşmedi. Kulislere göre, şubat ayında gerçekleşecek toplantının ardından masadaki en yaşlı lider olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adayın ismini açıklayacak.

Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimlerin öne alınması tartışılırken partilerin veya ittifakların Cumhurbaşkanlığı için aday belirleme zamanı da daralmaya başladı. Bu kapsamda 6'lı Masa'nın aday belirleme süreci de devam ediyor. Masada bu sefer adayın kim olacağından ziyade kimin adayı açıklayacağı konuşulmaya başlandı.

HENÜZ ADAY İSMİ KONUŞULMUYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı Masa liderleri, adaylık için kendi içlerinde hazırlıklarını yapmaya başlarken, adayın ismine yönelik herhangi bir gelişme henüz yaşanmadı. Ayrıca 26 Ocak'taki İYİ Parti ev sahipliğinde yapılacak toplantıda da herhangi bir ismin zikredilmesi beklenmiyor.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU ADAYI AÇIKLAYABİLİR

İddiaya göre masanın ikinci turunun son toplantısına ev sahipliği yapacak Saadet Partisi'nde ise adayın isminin büyük ölçüde belirleneceği ifade ediliyor. Şubat ayının ortalarında yapılması beklenen bu toplantı sonrasında olası adayın kamuoyuna duyurulması planlanıyor. 6 liderin ortak katılacağı bir toplantı ile açıklanması beklenen adayın isminin ise masadaki en yaşlı isim olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından duyurulacağı ileri sürülüyor.

Yeni Şafak