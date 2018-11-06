Savcının aracına kurşun isabet etti !
Savcının aracına kurşun isabet etti !
Herşey yalan işte bu gerçek: Türk Lirası'ndaki değer kaybı rekor kırdı
Herşey yalan işte bu gerçek: Türk Lirası'ndaki değer kaybı rekor kırdı
Çalışanların yıllık izinleri için çok tartışılacak karar
Çalışanların yıllık izinleri için çok tartışılacak karar
Polis helikopterine lazer tutunca gözaltına alındı
Polis helikopterine lazer tutunca gözaltına alındı
Enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?
Enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?
Damacana su satışında tavan fiyat belli oldu: İçme suyuna %25 zam
Damacana su satışında tavan fiyat belli oldu: İçme suyuna %25 zam
59 yaşındaki ünlü iş adamı hayatını kaybetti
59 yaşındaki ünlü iş adamı hayatını kaybetti
Genç çiftin balayı kabusa döndü; genç kadın hayatını kaybetti
Genç çiftin balayı kabusa döndü; genç kadın hayatını kaybetti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 06 Kasım 2018 19:53

Ankara ve İzmir adayı için kulisleri sallayan iddia

Yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ankara ve İzmir adayı için kulisleri sallayan iddia
A+ A-

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Mehmet Özhaseki'nin Ankara, Süleyman Soylu'nun da İzmir adayı olacağının konuşulduğunu aktardı.
 
Dicle Canova'nın aktardığı bilgiler şöyle: Binali Yıldırım'ın İBB Başkan adayı olacağına ilişkin kulisler bugün çok hareketliydi Meclis'te. Grup toplantısı her zamankinden daha kalabalıktı. Aday adayları da gelmeye başladılar. Kulis yapıyorlar.

Kulislerde Binali Yıldırım'ın ismi konuşuluyordu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hayır' demedi, 'bakarız' demedi. "Takvim içinde hayata geçiririz" dedi.

ÖZHASEKİ'NİN ANKARA ADAYLIĞI KESİN GİBİ

Cumhurbaşkanı MKYK'dan da üç büyükşehir için isim istedi. Bu sonuçlar Cumhurbaşkanı'nda.

Ankara kritik bir şehir. Burada iki isim öne çıkıyor. Süleyman Soylu ve Mehmet Özhaseki. Ancak partililerin büyük bir kısmı Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin adaylığının kesinleştiği görüşünde.

İZMİR İÇİN SÜLEYMAN SOYLU

Süleyman Soylu için İzmir'den de aday gösterileceğini söyleyenler, buna işaret edenler var. MKYK'da isim alınırken Süleyman Soylu'nun yazıldığını biliyoruz.

İzmir için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve genel başkan yardımcısı Hamza Dağ'ı önerenler olduğu da konuşuluyordu.

Ankara'da Özhaseki, İstanbul'da da Binali Yıldırım aday gösterilirse iki isim Meclis'te eksilmiş olacak seçilirlerse. Ancak milletvekillerinin belediye başkan adayı olması durumunda milletvekillikleri hemen düşmüyor. Yani seçim propagandaları sonuna kadar aynı zamanda vekil olarak kalıyorlar.

Eğer kazanırlarsa, 15 gün içerisinde bir tercih hakkı kullanmaları gerekiyor. Belediye Başkanlığından yana tercih yaparsa milletvekilliği düşüyor.

CNN Türk

ak parti , binali yıldırım , mehmet özhaseki , süleyman soylu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM