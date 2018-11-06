Ankara ve İzmir adayı için kulisleri sallayan iddia

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Mehmet Özhaseki'nin Ankara, Süleyman Soylu'nun da İzmir adayı olacağının konuşulduğunu aktardı.



Dicle Canova'nın aktardığı bilgiler şöyle: Binali Yıldırım'ın İBB Başkan adayı olacağına ilişkin kulisler bugün çok hareketliydi Meclis'te. Grup toplantısı her zamankinden daha kalabalıktı. Aday adayları da gelmeye başladılar. Kulis yapıyorlar.

Kulislerde Binali Yıldırım'ın ismi konuşuluyordu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hayır' demedi, 'bakarız' demedi. "Takvim içinde hayata geçiririz" dedi.

ÖZHASEKİ'NİN ANKARA ADAYLIĞI KESİN GİBİ

Cumhurbaşkanı MKYK'dan da üç büyükşehir için isim istedi. Bu sonuçlar Cumhurbaşkanı'nda.

Ankara kritik bir şehir. Burada iki isim öne çıkıyor. Süleyman Soylu ve Mehmet Özhaseki. Ancak partililerin büyük bir kısmı Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin adaylığının kesinleştiği görüşünde.

İZMİR İÇİN SÜLEYMAN SOYLU

Süleyman Soylu için İzmir'den de aday gösterileceğini söyleyenler, buna işaret edenler var. MKYK'da isim alınırken Süleyman Soylu'nun yazıldığını biliyoruz.

İzmir için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve genel başkan yardımcısı Hamza Dağ'ı önerenler olduğu da konuşuluyordu.

Ankara'da Özhaseki, İstanbul'da da Binali Yıldırım aday gösterilirse iki isim Meclis'te eksilmiş olacak seçilirlerse. Ancak milletvekillerinin belediye başkan adayı olması durumunda milletvekillikleri hemen düşmüyor. Yani seçim propagandaları sonuna kadar aynı zamanda vekil olarak kalıyorlar.

Eğer kazanırlarsa, 15 gün içerisinde bir tercih hakkı kullanmaları gerekiyor. Belediye Başkanlığından yana tercih yaparsa milletvekilliği düşüyor.