Ankara'da ABD ile Türkiye arasında kritik zirve

ABD kongre heyeti Ankara’ya geldi. Heyetin Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğü öğrenildi.

NTV'nin aktardığı habere göre, Türk heyet ile ABD heyeti, F-35, S-400 ve PKK konusunu görüştü.

ABD heyeti, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdi.

Habere göre heyet, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi mesajı verirken, Türk heyeti ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını istedi.

Osman Aşkın Bak'ın başkanlık yaptığı Türk heyeti, PKK ile mücadelede ABD'nin üzerine düşeni yerine getirmediğini, daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.