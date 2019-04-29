Ankara'dan sonra İBB'ye de ''T.C.'' geliyor !

Yerel seçimlerin ardından CHP'ye geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki binasının tabelasına “T.C.” ibaresini koymak için çalışmalar başladı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin aktardığına göre, İBB personeli başkanlık binasının ana kapısında yazan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” ve duvarında İngilizce yazan “İstanbul Metropolitan Municipality” ibarelerinin yanına “T.C.” ifadesini koymak için bugün ölçü aldı.

Görevliler hazırlanacak tabelanın yarın bitirilerek asılacağını söyledi.

CHP'li belediye başkanları Ankara'da partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu T.C. ibaresiyle ilgili soruya “T.C. ibaresini çok sevdik biz, her yerde olmalı” yanıtını vermişti.