Antalya Barosu Başkanı'ndan ''Feyzioğlu'' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni olumlu bulduğunu belirterek, “Sizi temin ederim AB standartlarının da üzerine çıkıyoruz bu reformlar gerçekleştirilirse” dedi.

FEYZİOĞLU: 'TÜRKİYE İTTİFAKI'NIN YOL HARİTASI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nde açıklama yapan Metin Feyzioğlu, “Bu, Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye ittifakı söyleminin de altını dolduran bir husus. Bugün açıklanan belgeyi sadece bir reform belgesi olarak görmüyorum, Türkiye’nin büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim Türkiye ittifakının yol haritası olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

BALKAN: İTTİFAKTA BEN YOKUM!

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Feyzioğlu'nun ''Türkiye ittifakının yol haritası olarak görüyorum” açıklamasına, ''Kayıtlara geçsin: İttifakta ben yokum!'' ifadeleriyle tepki gösterdi.