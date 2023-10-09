Arınç’tan videolu ''troll'' açıklaması

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırı hakkında söyledikleri hakkında bazı “trollerin” kırpılmış video dolaşıma soktuğunu söyleyerek konuşmasıyla ilgili bir video paylaştı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Hamas’ın saldırısına karşı İsrail’in Filistin’e saldırması hakkında söylediği sözler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bülent Arınç, konuşmasından kesitler paylaşarak “ Bazı gazeteci namdar trollerin” konuşmasıyla ilgili kırpılmış bir videoyu dolaşıma soktuğunu söyledi.

Arınç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dün Kocaeli’de gerçekleştirdiğim söyleşide bir soru üzerine Filistin-İsrail meselesine dair bazı açıklamalar yaptım. Bazı gazeteci namdar trollerin dolaşıma soktuğu kırpılmış videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz. Söylediklerimin tamamen arkasında olmakla birlikte tekraren ifade edeyim: “Filistin’de iki farklı yönetim var. Hala barışık değiller. Biraraya gelip seçimlerini dahi yapabilmiş değiller. Onlar birleşmedikçe dünyada güçleri olmaz, olamaz.” “Ölenler geri gelmiyor. Yaptıklarınızın neticesinde bir şey elde etmiş olmanız lazım. Siz ne elde ediyorsunuz kan ve gözyaşı.” “Biz iki devletli yapıyla ilgili çözümü bir noktaya kadar getirmiştik. Gazze’yi buna yanaştıramıyoruz.” “Sıkılı yumrukla el sıkışılmaz.” “Olan masum Filistin halkına oluyor.” “Biz elbette sizin haklarınızı gözetiriz ama bunun barış içinde olması lazım.” “Bitme noktasındaki bir Netanyahu’ya can suyu olanların yaptıklarının sonuçlarının ne olduğunu iyi düşünmesi lazım.”