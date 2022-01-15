Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası Aydın'da açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, ''Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak bu tesis aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecektir.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bu devasa yatırımı kazandıran KİPAŞ Holding'i tebrik ediyorum. Aydın Söke OSB'de faaliyete geçen tesis kağıt alanında ihtiyaçları giderecek cari açığın azaltılmasını sağlayacaktır. İlk etap tamamlandı, deneme üretimleri başladı. 550 milyon dolarlık ilk etapta 800 kişi istihdam edilecektir.



Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak bu tesis aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecektir. 450 milyon dolarlık cari açığın kapanmasını sağlayacak. Tesisin 2. etabı devam ediyor, yıl sonu biteceğini tahmin ediyoruz.

2. etap için 450 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor. 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak. 1400 kardeşimiz evine ekmek götürecek. Tesis çevreci üretim anlayışıyla faaliyet gösterecek. Son teknolojik makinelerle donatılmıştır ve yüzde 100 geri dönüşümlü atık kağıttan üretim yapılacak. 12 milyon ağacın, 2. etapla 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçilecek.

Bu yatırıma vergi, enerji, altyapı, personel konularında çeşitli destekler sağlıyoruz. Ekonomik ve sosyal katkı göz önüne alındığında aldığı destekleri sonuna kadar hak ettiği ortadadır. Firma sahiplerinden beklentim 2. etap yatırımını en kısa sürede tamamlamalıdır.

Kağıt en önemli buluşlardan biridir. Bilginin kaydedilmesi için kullanılan kıymetli bir araçtır. Pek çok medeniyetin kurulup gelişmesinde rol oynamıştır. Ekonomik olarak da büyük bir değer oluşturmaktadır. Kağıt üretimi sektöründe 80 bin fazla insanımız istihdam ediliyor. Katma değeri ise 20 milyar liranın üzerindedir.

Sektörün gelişiminin hızlandığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Girişim ve istihdamda 2 kat, katma değer ve ciroda ise 9 kat artış yaşandı. Son 10 yılda özellikle sektörde yatırım tutarı 42 milyarı geçen 1166 adet yatırım teşvik belgesi düzenledik. 25 bin ilave istihdamın önünü açtık. 176 milyon lira sektörden gelen projelere destek sağladık.

Türkiye'nin 2021 senesini 225 milyar 368 milyon dolarlık rekor ihracat rakamıyla kapatmasının gerisinde bu destekler çalışmalar üretim hamlelileri vardır. Türkiye muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil bilakis Afrika Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. Türkiye 500 milyar Dolar dış ticaret hacmine ulaşan bir ülkedir.

AB'ye karşı net dış ticaret fazlası veren ülkeye domates ithalatçısı demek hakarettir, cehalettir, saygısızlıktır. Bu ülkenin sanayisinden haberdar olmayanları kendi cehaletleriyle bırakıyorum.