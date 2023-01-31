Babacan'dan aday açıklaması: ''30 Mart'a kadar süre var''

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa'nın adayıyla ilgili ''13 Şubat'a kadar biterse iyi olur diyoruz ama 1 hafta 10 gün uzaması sorun olmaz. 30 Mart'a kadar süre var normalde.'' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında konuştu.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta belirleme niyetinde olduğunu ancak bunun bir hedef olmadığını söyledi.

Küçükkaya'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat'ı işaret ettiğini hatırlatarak, "adayı ne zaman belirleyeceksiniz" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Yakındır, birkaç haftaya biter. Niyet o ama hedef değil. 13'e kadar biterse iyi olur diyoruz ama 1 hafta 10 gün uzaması sorun olmaz. 30 Mart'a kadar süre var normalde. Biz yapılacak her şeyi bitirdik artık. Ortak Politika Metni'nin bitmesi lazım diyorduk, bir yıldır bunu söylüyorum. Bu olmazsa olmaz çünkü ortak aday olacak, her şeyi soracaklar, neye göre cevap verecek diyordum. Ortak adayımıza sorduklarında rehber burada."

Altılı Masa’da yer alan siyasi partiler, ortak cumhurbaşkanı adayının seçim bildirgesi ve hükümet programının ana eksenini oluşturacak Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni Pazartesi günü kamuoyuna açıkladı.

Bunun "Türkiye’de bir ilk" olduğunu söyleyen, altı partinin bu metinin "her kelimesinde" mutabık kaldığını belirtti.

Babacan, geçiş sürecinin yol haritası çalışmasında 32 karar olduğunu ve bunun yüzde 95'ini bitirdiklerini ve yüzde 5'lik bölümünün kaldığını belirtti.

Babacan yüzde 5'lik bölümün cumhurbaşkanı adayının Altılı Masa'nın dışından birinin olup olmayacağı sorusuna, "kısmen" yanıtını verdi:

"Kısmen, adayın ismine de bağlı, herkesin farklı senaryoları var, geçiş süreciyle ilgili farklı görüşleri var. Bu da adayın kendi yetkilerini nasıl kullanacağıyla ilgili bir konu. "

Çankaya Köşkü'ne yerleşecek

Cumhurbaşkanı adaylarının seçilmesi halinde Çankaya Köşkü'ne yerleşeceğini söyleyen Babacan, "altı parti arasında koordinasyonu sağlarken Türkiye'yi parlamenter sisteme götürme sorumluluğu da olacak. Diğer taraftan Meclis'te de koordinasyonu sağlaması, sadece iktidarı değil muhalefeti de dinlemesi gerekecek." dedi.

İstanbul Sözleşmesi

Babacan, İstanbul Sözleşmesinin Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde yer almamasıyla ilgili soruya, "Mutabakat metni yani ne demek altı partinin de yüzde 100 mutabık kaldığı hususlar. Eğer partilerden biri ya da ikisi ya da üçü vs. mutabık değilse o hususlar bu metne girmiyor. Dolayısıyla bu tam bir konsensus sözleşmesi. Farklı görüşü olan partiler var gayet doğal, demokrasi bunu gerektirir." dedi.

Babacan, "seçimlerden sonraki siyasi psikolojiye göre konunun tekrar değerlendirileceğini" söyledi. DEVA Partisi'nin İstanbul Sözleşmesi konusundaki duruşundan geri adım atmayacağını da belirtti.

Babacan DEVA Partisi'nin İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesini savunduğunu belirtti.