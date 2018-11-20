Bakan Akar'dan BBC muhabirine: Çok ilgiliyseniz gidip bakın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'de bir çok gazetecinin cezaevinde olduğunu, bu yüzden Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin yaklaşımının samimiyetsiz olduğunu söyleyen BBC muhabiri Yalda Hakim'e, "Türkiye'deki dava dosyalarını diğerleriyle karıştırmayın. Eğer çok ilgiliyseniz, savcılığa ve mahkemeye gidip onların ne yaptıklarına dair bilgi alabilirsiniz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC Muhabiri Yalda Hakim'in sorularını yanıtladı.

"SAMİMİYETTEN UZAK DEĞİL Mİ..."

İşte röportajın bazı kısımları:

BBC: Birçok kişi Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı'yı savunup onun için adalet peşinde koştuğunu söylüyor. Türkiye'de bu kadar çok gazeteci tutukluyken bu, samimiyetten uzak bir yaklaşım değil mi?

Hulusi Akar: Türkiye'de cezaevlerindeki hiçbir gazetecinin durumu ile Cemal Kaşıkçı olayı arasında benzerlik yoktur. Hapistekiler kapalı kapılar arkasındaki faaliyetleri nedeniyle haklarında hazırlanan dosyalar kapsamında cezaevindeler. Bunların hiçbiri gazetecilik faaliyetlerinden dolayı cezaevinde değil. Bu asla gerçekçi değil.

"DOSYALARA DİKKATLİ BAKIN"

BBC: 100'ü aşkın gazetecinin hapiste olduğu haberleri var. Bu sayı Çin'dekinden fazla.

Hulusi Akar: Onlar gazeteci değil. Gazeteci unvanına sahip olabilirler ama…

BBC: Peki kanıtınız ne?

Hulusi Akar: Pek çok kanıt var. Dosyalarına dikkatli bakarsanız ne yaptıklarını, gazetecilikten ne kastettiklerini anlarsınız.

"EĞER ÇOK İLGİLİYSENİZ..."

BBC: Vladimir Putin gibi otokratlar, hatta Muhammed bin Selman, insanlar hakkında bu tür şeyler söylüyor.

Hulusi Akar: Türkiye'deki dava dosyalarını diğerleriyle karıştırmayın. Eğer çok ilgiliyseniz, savcılığa ve mahkemeye gidip onların ne yaptıklarına dair bilgi alabilirsiniz.