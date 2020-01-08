Bakan Çavuşoğlu'ndan Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. İki bakan daha sonra kameraların karşısına geçti.

Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, Libya'da 12 Ocak'ta ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunuyorlar.

Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır.

Rusya Bakanı Lavrov ise, "Her iki devlet başkanımız tamamen barışçıl yolda bu sorunların çözülmesi için mutabakat sağlamışlardır. BM kararları doğrultusunda da Libya konusunda bir yol haritası çizilmiş oldu.

Özellikle vurgulamak istediğim husus hem Putin, hem Erdoğan, Libya'daki tüm taraflara çağrıda bulunarak koşulsuz ateşkes çağrısı yapmıştır.

Türkiye ve Rusya liderleri Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı.