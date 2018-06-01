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  4. 01 Haziran 2018 23:53

Bakan Çavuşoğlu'ndan muhalefete sert sözler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, muhalefet hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan muhalefete sert sözler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK'lıları hapishaneden çıkarmak isteyenlerden bu vatana bir şey olamayacağını belirterek, "Onlar bu vatanı, milleti, başkalarına teslim ederler. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın gerçekleştirdiği iftar  programında, şehit ve gaziler için öğretmenevinde verilen iftara katıldığını  söyledi.

Bugün huzur içinde iftar yapılıyorsa, vatanı milleti için canını feda  eden şehit ve gaziler sayesinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, terör örgütlerinin  her türlüsüyle mücadele eden askere, polise ve jandarmayı tebrik ettiğini, onlara  selam ve şükranlarını sunduğunu belirtti.

Ülkenin geleceğinin planlanması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, 16  yıllık sürenin hiç de kolay geçmediğini bildirdi. Önlerine her türlü engellerin  çıkarıldığını ama kimseye küsmediklerini, kızmadıklarını anlatan Çavuşoğlu,  şunları kaydetti:

"Hele hele vatanımıza milletimize hiç küsmedik. 'Seçime sokmayız,  cumhurbaşkanı seçtirmeyiz, ordu göreve, sizi muktedir yapmayız, siz seçimi  kazanabilirsiniz ama cahil insanların oylarıyla kazandınız, ülkenin gerçek sahibi  biziz. Böyle böbürlene böbürlene...' e-muhtıralar, başka girişimler, içeriden  dışarıdan destekli terörler, 15-25 Aralık, hain FETÖ darbe girişimi... Hepsinin  üstesinden geldik. Terör örgütlerinin de üstesinden geldik. Mücadeleyi yaparken  kimseye küsmeden, milletimizin hizmetkarı olarak Türkiye'ye, Antalya'ya hizmet  verdik. Türkiye'yi dönüştürdük. Sağlıktan adalete, sosyal güvenlikten eğitime  kadar. Ama biz daha yolun başındayız. Biz bunları daha başlangıç olarak  görüyoruz. Türkiye'de yaptıklarımızı da sağlam temel üzerine kuruyoruz."

"VATANINI MİLLETİNİ SEVENLERLE İTTİFAK KURDUK"

Parlamentonun her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine dikkati  çeken Çavuşoğlu, yargıyı da güçlü kılarak FETÖ'nün bozduğu ve dağıttığı yargıyı  derleyip toplayıp, bağımsız yapmak boyunlarının borcu olduğunu bildirdi.

"Devletin tüm kurumları güçlü olsun ki milletimiz emin adımlarla  hedefine ulaşsın. Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılına çok güçlü bir şekilde  girsin. 4-5 yıllık planınız olmazsa yine tökezleriz. 2053-2071 hedeflerine  ulaştırmalıyız." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ortaya vizyon koyamayanlar, Türkiye için hayalleri olamayanlar,  Türkiye için çalışmayanlar, bu hedeflere Türkiye'yi ulaştıramazlar. Yıkım için  bir araya gelenler, şer ittifakı kuranlar, Türkiye'ye hiçbir şey yapmadılar,  yapamazlar. Biz yaptık, yine biz yaparız. Vatanını milletini sevenlerle ittifak  kurduk. MHP ile Cumhur İttifakı kurduk. Yerli ve milli olanlarla vatanını  sevenlerle milliyetçilerle ittifak kurduk. FETÖ'nün kontrolünde olanlarla değil.  PKK ile mücadelede Kuzey Irak'ta şehit verdik. O PKK'lıları hapishaneden çıkarmak  isteyenlerden bu vatana bir şey olmaz. Onlar bu vatanı, milleti başkalarına  teslim ederler. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak."

Bugüne kadar hizmet edenler ve bundan sonra hizmet yapacaklar arasında  vatandaşın tercihini yapacağını belirten Çavuşoğlu, yeni sistemle güçlü Türkiye  için 24 Haziran'ın dönüm noktası olacağını kaydetti.

AA

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