Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’yi Tomahawk füzeleriyle vurmasından sonra Moskova’ya “Suriye’de siyasi geçiş süreci hedefi korunmalı” mesajını verdi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Çavuşoğlu akşam saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ABD’nin füze saldırısı sonrası yaşanan gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye saldırısının siyasi çözümlerle halledilmesi gerektiği mesajını verdi.

Edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Suriye’de siyasi geçiş sürecini hedefleyen ateşkesin korunmasının önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu bu kapsamda Moskova’nın Esad rejimine gereken baskıyı yapması mesajını verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye gibi ABD’nin füze saldırısına destek veren Suudi Arabistan’ın Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr’le de telefonda görüştü. İki bakan Suriye Fikirdaş Ülkeler toplantısının en kısa zamanda gerçekleşmesinin faydalı olacağını değerlendirdi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Lavrov ile Çavuşoğlu arasındaki telefon görüşmesi hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde: "7 Nisan’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’nin inisiyatifi üzerine telefon görüşmesi yaptılar. Bakanlar ABD’nin Hums’taki Suriye’nin birliklerine karşı gerçekleştirdiği ve sivil vatandaşların da hayatını kaybettiği askeri eylem kapsamında Suriye’nin durumunu görüştüler. Lavrov, zaten zor olan durumu daha da zorlaştırabilecek ve Rusya ile Türkiye’nin barışçıl çözüm amacıyla gösterdikleri çabayı bozan bu agresif eylemin kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Bölgedeki trajik olayların ve terör örgütleri tarafından kimyasal silah kullanılması olayının objektif ve bağımsız soruşturmasının gerekliliğinin altı çizildi. İki taraf da, Suriye’de barışı sağlayacak tek yol olan görüşme sürecinin devam etmesinin alternatifinin olmadığını belirtti. "