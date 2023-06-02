Bakan Koca ''Hayırlı olsun'' sözleriyle duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Evde Sağlık Hizmetleri' için yeni yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayınlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

Yaşamını sürdürdüğü mekânda sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu tespit edilen bireylere hizmet standartlarına uygun şekilde mahallinde yapılması mümkün olan tıbbi hizmetlerin sunulmasına dair usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte evde sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile evde sağlık hizmeti sunumuna ilişkin faaliyetler düzenlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle 80 yaş üstü kişilere istemeleri halinde, evde sağlık hizmetinden doğrudan yararlanabilme imkanının sağlandığını bildirdi.

BAKAN KOCA ‘HAYIRLI OLSUN’ DİYEREK DUYURDU

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı; 81 ilimizde 86 koordinasyon merkezi, 865 hizmet birimi, 1.252 hastane ekibi ve toplamda 6.000’e yakın personelle sürdürülen Evde Sağlık Hizmetleri İçin Yeni Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayınlandı.

1-Evde sağlık hizmeti sunum kapsamı genişletildi; standartları belirlendi. Personel, araç ve donanımında ihtiyaca uygun kapasite artışı planlandı.

2-Süreli (Hastane taburculuk sonrası) ve süresiz (Uzun dönem bakım) evde sağlık hizmet standartları belirlendi.

3-Hangi hasta grubunun evde sağlık hizmeti alacağı tanımlandı. 80 yaş üstü büyüklerimize, istemeleri halinde, evde sağlık hizmetinden doğrudan yararlanabilme imkânı sağlandı.

4-Sağlıklı Yaş Alma Genelgesi ile bağlantılı olarak hizmet sunumunda evde sağlık ekiplerine de rol verildi.

5-Uzaktan sağlık hizmetinin evde sağlık hizmetlerinde kullanımı tanımlandı.

6-İşlemlerin ESYS (Evde Sağlık Yönetim Sistemi) yazılım sistemi üzerinden yürütülmesi planlandı. Bu yazılım ile diğer paydaşlarla gerekli iletişim ağının kurulması hedefleniyor, yazılım güncellemeleri devam ediyor.

Bilindiği gibi Evde Sağlık Hizmetlerimizden halen 641.751 kayıtlı hasta hizmet alıyor, bir ayda ortalama 315.000 hasta ziyareti gerçekleşiyor. Evde Sağlık Hizmetleri Yeni Yönetmeliği Hayırlı Olsun.