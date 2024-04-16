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Bakan Şimşek sessizliğini bozdu

Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçimler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sorun yaşadığına yönelik iddialara yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde kasıtlı şekilde gündem oluşturulmaya çalışıldığını iddia ederek "Vatandaşlarımızdan istirhamım, üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız" ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gündeme getirilen bazı iddialara tepki gösterdi.

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışıldığını savunan Şimşek, uygulanan ekonomi programına yönelik kararlılığını ifade etti.

Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanı'mızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım, üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."

Etiketler recep tayyip erdoğan mehmet şimşek iddialar kriz erdoğan ile kriz yaşıyor
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